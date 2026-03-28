El contundente mensaje de Gustavo Quinteros en Independiente antes del clásico con Racing: "Hay que jugarlo al 101%"

Tras el pase a 16avos de la Copa Argentina, Gustavo Quinteros puso el foco en el duelo trascendental ante la Academia y les bajó línea a sus jugadores.

A Independiente se le viene el clásico de Avellaneda en un momento clave del semestre.

El clima ya empezó a calentarse en Avellaneda. En la previa del clásico ante Racing, en Independiente saben que lo que viene no es un partido más y quien tomó la palabra fue Gustavo Quinteros, en medio de un presente turbulento.

Luego de la victoria 4-2 ante Atenas de Río Cuarto con la que selló la clasificación a los 16avos. de la Copa Argentina, el entrenador del Rojo dejó una frase que marcó el pulso de la semana previa al partido trascendental ante los de Gustavo Costas: “Hay que jugarlo al 101%. Vale tres puntos igual que todos, pero para la gente es especial”, sentenció en conferencia de prensa.

El aviso de Gustavo Quinteros en la previa al clásico de Avellaneda El encuentro copero también le sirvió al ex técnico de Vélez para mover piezas. Con varios habituales suplentes en cancha, el equipo volvió a responder en ataque, aunque sigue estando en debe en lo que respecta a la solidez defensiva. Y Quinteros no esquivó ese análisis: “En una faceta del juego, el equipo está muy bien, que es la de atacar. Tenemos que trabajar mucho para ser más sólidos. Nos hicieron un gol de pelota parada, el partido pasado también”.

Gustavo Quinteros, DT de Independiente, palpitó el clásico ante Racing. Gustavo Quinteros, DT de Independiente, palpitó el clásico ante Racing. Video: InfiernoRojo En paralelo, una de las decisiones que más ruido generó fue la salida de Rodrigo Rey del arco, cortando una racha de 146 partidos consecutivos (recórd histórico de un mismo jugador en el club). Su lugar lo ocupó Joaquín Blazquez, en un contexto de fuertes cuestionamientos por flojo nivel del capitán de Independiente.

Lejos de polemizar, el DT explicó el motivo de la variante y despejó las dudas de cara al duelo con Racing. “Ojalá que no pase nunca esto, pero si a Rodrigo lo suspenden o no puede jugar por alguna contractura, el arquero tiene que tener algunos minutos”, argumento, dejando en claro que Rey será titular el próximo sábado 4 de abril en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.