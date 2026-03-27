Independiente goleó 4-2 a Atenas de Río Cuarto y clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Independiente de Avellaneda se impuso por 4-2 ante Atenas de Río Cuarto en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina , en donde se enfrentará al ganador del duelo entre Unión de Santa Fe y Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto, Luciano Cabraal y Felipe Tempone convirtieron los cuatro tantos de Independiente mientras que Facundo Quiroga y Marcos Rivadero descontaron para Atenas en el estadio Norberto Tomaghello.

A los 20 minutos del primer tiempo, el tucumano Facundo Valdez paró de pecho un centro largo de Leonardo Godoy y definió con la derecha, tras el control y el enganche dentro del área, para poner el 1 a 0 a favor de Independiente.

En el final de la primer etapa, Valdez fue la gran figura con dos participaciones: primero con el pase alto a Ignacio Pussetto, que definió de zurda para el 2 a 0, y otra con un pase dentro del área a Luciano Cabral, quien cruzó el remate para el 3 a 0.

Valdez abrió el marcador a los 20' del primer tiempo.

Luciano Cabral recibió la pelota de Valdéz y avanzó dentro del área para cruzar la pelota parta el 3 a 0.

Pussetto marcó el 2-0 para Independiente ante Atenas de Río Cuarto.

Cabral marcó el 3-0 para el Rojo ante Atenas por Copa Argentina Cabral marcó el 3-0 para el Rojo ante Atenas por Copa Argentina

Independiente amplía la ventaja

A los 37 minutos, Valdéz levantó la pelota dentro del área y Pussetto dominó y definió de zurda para el 2 a 0.

Pussetto puso el 2-0 para Independiente ante Atenas de Río Cuarto Pussetto puso el 2-0 para Independiente ante Atenas de Río Cuarto

¡Gol de Independiente!

A los 20’ PT, Facundo Valdez abre el marcador para Independiente ante Atenas de Río Cuarto

El gol de Valdez para poner a Independiente 1-0 ante Atenas de Río Cuarto El gol de Valdez para poner a Independiente 1-0 ante Atenas de Río Cuarto

A los 15 minutos del segundo tiempo, el recién ingresado Felipe Tempone puso el cuarto gol en su debut.

El arquero de Atenas le contuvo un penal a Santiago Montiel y lo envío al córner.

Ya en el final del partido, Facundo Quiroga le pegó de manera magistral a un tiro libre y descontó para el elenco cordobés. Marcos Rivadero sacó un zapatazo y la clavó en el ángulo para poner el segundo gol de Atenas.

Seguí el minuto a minuto de Independiente-Atenas