Impactante video: Marc Márquez sufrió una caída a alta velocidad en el circuito de Austin

El piloto español Marc Márquez se accidentó a alta velocidad en el inicio del GP de las Américas, pero los estudios descartaron lesiones de gravedad.

El inicio del Gran Premio de las Américas de MotoGP tuvo un momento de tensión con la caída de Marc Márquez durante la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Austin. El episodio ocurrió en los primeros minutos de actividad y obligó a interrumpir la tanda de manera temporal.

marc márquez Marc Márquez protagonizó una caída en el circuito de Austin y obligó a detener la sesión. X @MotoGP El piloto español perdió el control de su Ducati en la curva 10, un sector técnico del trazado donde circulaba a gran velocidad. La maniobra terminó con una caída brusca tras una pérdida de adherencia al encarar el cambio de dirección.

Como consecuencia, la moto impactó contra las protecciones, lo que derivó en la aparición de la bandera roja durante algunos minutos mientras los comisarios retiraban los restos del incidente.

Mirá el video de la caída Impactante caída de Marc Márquez en Austin Impactante caída de Marc Márquez en Austin Luego del golpe, Márquez logró incorporarse sin asistencia y fue trasladado hacia su box para ser evaluado. Durante ese trayecto manifestó molestias en una de sus manos, lo que motivó la intervención del equipo médico del campeonato.

Los controles iniciales descartaron lesiones de consideración y confirmaron que el piloto solo presentaba heridas superficiales. "Marc está bien", afirmó Davide Tardozzi. "Tiene una enorme abrasión en el brazo derecho y la mano izquierda, pero el Dr. Charte lo vio y dijo que no hay nada importante. Le duele, pero no afecta a los huesos, así que eso significa que puede volver a rodar si lo desea. En cambio, está claro que le duele”.