"Aura", el insólito video de la AFA para la Selección argentina rumbo al Mundial 2026
La AFA difundió una pieza audiovisual con un enfoque conceptual diferente en la antesala de los amistosos en La Bombonera.
A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) presentó “Aura”, un -al menos, curioso- video promocional de la Selección argentina. La pieza fue difundida en el contexto de los amistosos que el equipo disputará en La Bombonera.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, acompañó la publicación con la frase: "Vuelve el AURA que nos une para ir por la cuarta". El material propone una construcción narrativa basada en el moderno concepto que atraviesa toda la producción.
El video comienza con imágenes de la Tierra y el nacimiento de un bebé, mientras una voz en off introduce la idea central: "Nadie te lo dijo, pero cuando nacés en la Argentina, nacés con aura". A partir de allí, se desarrolla una secuencia que combina elementos simbólicos con referencias culturales.
La pieza incluye la aparición de distintas personalidades argentinas, entre ellas el papa Francisco, Jorge Luis Borges, Mercedes Sosa, Charly García, Rodrigo, Juan Manuel Fangio y Bizarrap. La narración los vincula bajo una misma idea y anticipa la presencia de figuras centrales del fútbol nacional.
El mensaje previo a la Copa del Mundo
En el tramo final aparecen Diego Armando Maradona y Lionel Messi, acompañados por un mensaje que apunta a la unidad: "Pero lo que tampoco te dijeron es que pelearnos entre nosotros nos mata el aura. Menos mil de aura". Luego, la voz concluye: "A tres meses de ir por la cuarta, es hora de activar el aura masterclass, un estadío que solo alcanzamos cuando estamos todos unidos. Vuelve el aura que nos une. Vuelve Argentina".
El video también incorpora reacciones de hinchas extranjeros ante las imágenes, como parte del desarrollo narrativo.
Mirá el video publicado por la AFA
En cuanto al calendario, la Selección argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia el 16 de junio en Kansas City. Posteriormente, jugará ante Austria el 22 en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos contra Jordania, nuevamente en esa ciudad.