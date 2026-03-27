La Selección argentina juega su primer amistoso contra Mauritania en la Bombonera: hora y cómo ver en vivo

La Selección argentina se medirá contra Mauritania en la cancha de Boca en la primera de sus dos pruebas de la fecha FIFA de marzo.

La Selección argentina se enfrentará este viernes a Mauritania, en el primer amistoso de esta doble fecha FIFA en la que disputará sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro comenzará a las 20:15 en el Estadio Alberto J. Armando -la Bombonera- y se podrá ver a través de Telefe.

Así llega la Selección argentina al duelo contra Mauritania Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2036971396438647083?s=20&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Segundo día de entrenamientos de cara a los amistosos de la Fecha FIFA.



https://t.co/uiF7xYm0bH#TodosJuntos pic.twitter.com/oBluJI44v2 — Selección Argentina (@Argentina) March 26, 2026 Originalmente, la Argentina se iba a enfrentar con España en la Finalissima. Sin embargo, como el partido se iba a llevar a cabo en Qatar finalmente fue suspendido por la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones para que se dispute en una nueva sede.

Fue por esto que la Asociación del Fútbol Argentino primero organizó un amistoso con Guatemala para este 27 de marzo, pero tampoco se pudo concretar porque la selección del país centroamericano tenía programado un partido en Italia y la FIFA prohíbe jugar durante una ventana internacional en dos continentes distintos.

De esta manera, la AFA pudo acordar sobre la hora estos amistosos frente a Mauritania y Zambia, que son dos selecciones de tercer orden que se encuentran en el puesto número 115 y 91 del ranking FIFA, respectivamente. Los de esta ventana internacional serán los anteúltimos dos partidos de la Selección argentina antes del Mundial 2026, donde se enfrentará en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni mantiene tres incógnitas en el armado del 11 titular. Una pasa por el arco, ya que podría darle minutos a Gerónimo Rulli en lugar de Emiliano Martínez. Además, pelean por el lateral izquierdo de la defensa Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, mientras que en la delantera aún no está definido si el compañero de Lionel Messi y Julián Álvarez será Nicolás González o Thiago Almada.