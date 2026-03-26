La insólita reacción de los jugadores de Mauritania cuando se enteraron de que jugarán ante la Argentina de Messi

El entrenador de Mauritania reveló qué le dijeron sus futbolistas al saberse que enfrentarían a la Selección argentina y a Messi en la fecha FIFA.

Mauritania jugará este viernes el que probablemente sea el partido más importante de su historia. A pesar de tratarse de un simple amistoso, no todos los días tiene la oportunidad de enfrentarse a un equipo como la Selección argentina, vigente campeona del mundo y en donde brilla (y da sus últimas funciones) un leyenda como Lionel Messi.

El humilde seleccionado del noroeste de África jamás ha logrado destacarse a nivel internacional ni tampoco continental. Actual 115° en el Ranking FIFA, nunca pudo clasificar a un Mundial, quedó anteúltimo en su zona en las Eliminatorias regionales y tampoco entró a la última Copa Africana. Por lo tanto, esta duelo contra la Scaloneta se eleva como un evento único.

El DT de Mauritania reveló la reacción de sus jugadores Aritz López DT de Mauritania El español Aritz López es DT de la Selección de Mauritania desde 2024. FFRIM En ese sentido, el entrenador del equipo, el español Artiz López, reveló este jueves la reacción de sus jugadores cuando se enteraron hace una semana que jugarían contra la Albiceleste: "Pensaron que era inteligencia artificial o algo de eso que hoy suele realizarse. Me escribieron para saber si era verdad y les dije que sí. No podían creerlo", aseguró esta tarde en conferencia de prensa.

"Poder enfrentarnos a Argentina, actual campeona del mundo, en la Bombonera, para Mauritania es la mejor noticia tanto a nivel deportivo como institucional. No pasa todos los días poder jugar con los campeones del mundo. Para mí, como entrenador, es un paso importante en mi carrera porque se me abre la posibilidad de jugar con el mejor equipo del mundo y poner a prueba nuestro proceso de mejora diaria", agregó en el mismo sentido.