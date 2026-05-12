Los dos futbolistas de River que Coudet borró de los convocados para las semis del Apertura

El Chacho Coudet dio a conocer la nómina de River para enfrentar a Gimnasia y dejó afuera de la misma dos nombres que venían siendo una fija.

Coudet dejó afuera a dos jugadores que eran una fija en la lista de convocados de River.

Tras la infartante definición en el clásico contra San Lorenzo, River Plate se prepara para los cuartos de final del Apertura. Este miércoles desde las 21.30 recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental por un lugar en las semifinales del próximo domingo que, en caso de llegar, también jugará como local.

Este martes por la noche, Eduardo Coudet dio a conocer la lista de convocados para enfrentar al Lobo. En la misma, se destaca la vuelta de Franco Armani tras su lesión, aunque no es muy probable que recupere su lugar en el arco ante el gran momento que atraviesa Santiago Beltrán. A su vez, hay dos ausencias que llamaron mucho la atención.

La lista de convocados de River Plate Convocados River cuartos Apertura 2026 vs Gimnasia La Plata El Chacho Coudet no incluyó ni a Ian Subiabre ni a Kendry Páez en la nómina. @RiverPlate Se trata de Ian Subiabre y Kendry Páez, quienes venían siendo una fija en todas las nóminas. De hecho, el delantero oriundo de Comodoro Rivadavia había sumado minutos en prácticamente todos los partidos del año del Millonario (con la excepción del 2-1 sobre Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana, que lo vio desde el banco), mientras que el volante ecuatoriano solo había quedado afuera de los dos primeros encuentros que se jugaron desde su llegada a fines de enero.

River vs Racing Ian Subiabre durante el último clásico contra Racing. Fotobaires.

Desde la cuenta del club no informaron que hubieran sufrido ningún tipo de lesión o molestia durante los entrenamientos, por lo que se deduce que se trata de una decisión táctica. Probablemente se deba a la intención del Chacho de hacer una rotación constante, y quedaron excluidos con para darle lugar a Santiago Lencina, Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.