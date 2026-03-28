Matko Miljevic sufrió un intento de robo y es baja en Racing: tuvo traumatismos y heridas cortantes

Horas antes del debut por la Copa Argentina, Racing comunicó que Matko Miljevic fue desafectado de la concentración por un violento episodio.

El golpe inesperado que sacudió la previa de Racing no tuvo nada que ver con lo futbolístico. A horas del debut por Copa Argentina frente a San Martín de Formosa, el equipo de Gustavo Costas sufrió una baja sensible: Matko Miljevic quedó afuera tras ser víctima de un intento de robo con violencia.

Matko Miljevic sufrió un robo y es baja para la Copa Argentina El episodio ocurrió el jueves y tuvo consecuencias físicas para el mediocampista ofensivo, que había llegado recientemente desde Huracán. Según comunicó el propio club, el futbolista fue abordado en un hecho delictivo que derivó en agresión física y terminó con heridas que encendieron las alarmas en Avellaneda.

A pesar de la situación, el cuerpo técnico decidió incluirlo inicialmente en la lista de convocados para el partido que se disputará en el estadio de Banfield. Sin embargo, con el correr de las horas y ya en la jornada del encuentro, se optó por preservarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2037922976738246750&partner=&hide_thread=false Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca… — Racing Club (@RacingClub) March 28, 2026 Cerca del mediodía del sábado, el club confirmó que Miljevic abandonó la concentración y no será parte del debut copero. La prioridad pasó a ser su recuperación física tras el violento episodio que sufrió días atrás. No obstante, lo más probable es que esté de vuelta para el clásico ante Independiente.