Las tremendas repercusiones en Mauritania tras el amistoso con Argentina: "Humillaron a los campeones del mundo"

Los principales portales del país africano se hicieron eco de la actuación de su seleccionado y catalogaron de "hazaña" el sorpresivo 1-2 en la Bombonera.

La Selección argentina no pudo imponerse en el juego y, pese al triunfo, quedó en falta ante la débil Mauritania.

El amistoso entre la Selección argentina y Mauritania dejó una sorpresa que rápidamente dio la vuelta al mundo. Más allá del 2-1 final a favor de la Scaloneta, lo que llamó la atención fueron las repercusiones en el país africano, donde el resultado fue catalogado como una verdadera hazaña.

El combinado de Lionel Scaloni no mostró su mejor versión, tuvo problemas para generar juego y nunca logró dominar con claridad a un rival que, en la previa, aparecía varios escalones por debajo en lo futbolístico (ocupa el puesto 115 del ranking FIFA). En ese contexto, los medios mauritanos no tardaron en destacar el partido con términos contundentes.

Qué dijeron los medios de Mauritania tras el histórico amistoso con Argentina El portal Alkhbar fue uno de los más efusivos y calificó la actuación como “heroica”. Incluso fue más allá al remarcar: "El partido fue testigo de una gran competitividad por parte de la selección nacional, que logró humillar al campeón del mundo con su destacada actuación en la segunda mitad del encuentro".

Tremendas repercusiones en Mauritania tras el amistoso con la Selección argentina en la Bombonera. Tremendas repercusiones en Mauritania tras el amistoso con la Selección argentina en la Bombonera. Otros medios eligieron un tono más moderado, aunque igualmente valoraron el resultado. "La selección nacional de Mauritania ofreció una actuación respetable a pesar de las diferencias técnicas que favorecen al equipo argentino", remarcaron desde Shara Medias.

Por su parte, el periódico Ami también resaltó el desempeño del equipo dirigido por Aritz López Garai y puso el foco en lo que significa este resultado a futuro: "La selección nacional ofreció una actuación destacada, caracterizada por un espíritu de lucha. Este encuentro representó un hito histórico y significativo para el fútbol mauritano".