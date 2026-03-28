Racing debuta en Copa Argentina ante San Martín de Formosa: hora, TV y formaciones

La Academia llega en alza y buscará trasladar su buen momento al torneo federal ante un rival del Federal A.

Racing se enfrentará este sábado a San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un duelo que marcará el inicio del camino de la “Academia” en el certamen. El encuentro se disputará desde las 21:15 en el estadio Florencio Solá, con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Andrés Gariano.

El equipo dirigido por Gustavo Costas atraviesa un presente positivo en el Torneo Apertura, donde logró revertir un arranque irregular y encadenar una racha que lo posiciona entre los protagonistas de su zona.

Con ocho partidos sin derrotas, Racing se ubica en el cuarto lugar de la Zona B con 18 puntos, producto de una serie de resultados que consolidaron su recuperación en las últimas jornadas.

Un antecedente que obliga a no confiarse Pese al buen momento, el conjunto de Avellaneda mantiene la cautela de cara a su debut en la Copa Argentina, una competencia en la que ha tenido resultados inesperados en ediciones recientes frente a rivales de menor categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2037583869541580906&partner=&hide_thread=false Así les fue a @RacingClub y San Martín de Formosa en #NuestraCopa



Se enfrentarán este sábado desde las 21.15 hs en el Estadio Florencio Sola#CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/H9Jbw0eRkI — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 27, 2026 Su mejor desempeño en el torneo se remonta a 2012, cuando alcanzó la final, mientras que también logró meterse en semifinales en 2015 y en cuartos de final en la última edición.