César Rigamonti, el muro del triunfo: penal atajado y figura de Gimnasia

César Rigamonti fue la gran figura en el triunfo de Gimnasia: atajó un penal, sostuvo el cero y fue clave ante Instituto en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima de Mendoza encontró mucho más que tres puntos ante Instituto de Córdoba. En una noche cargada de tensión y polémica, el Lobo se apoyó en una actuación descomunal de César Rigamonti, quien se transformó en la figura absoluta del partido y sostuvo el triunfo 1 a 0, coronado con el gol de Lencioni.

César Rigamonti, el hombre del partido El arquero fue decisivo en el momento más delicado del encuentro: atajó un penal a Jara cuando las cosas estaban igualadas y evitó lo que pudo haber cambiado el desarrollo del juego.





Con esa intervención, Rigamonti no solo mantuvo el arco en cero, sino que reforzó la confianza de un equipo que luego supo golpear y defender la ventaja.

rigamonti César Rigamonti pieza clave del Lobo. Prensa Gimnasia y Esgrima Los números respaldan su actuación sobresaliente Disputó los 90 minutos, registró 5 atajadas, todas desde dentro del área, y finalizó el partido con un penal detenido (1/1). Además, mostró seguridad en el manejo del balón, con 15 pases precisos sobre 21 intentos (71%), y un 100% de efectividad en campo propio (15/15).





El mapa de calor reflejó su protagonismo permanente en el área de Gimnasia, siempre bien ubicado y resolutivo en los momentos de mayor exigencia.





Su calificación final, 8.7, lo ubicó como el jugador mejor valorado del encuentro. En un partido marcado por las decisiones arbitrales y la tensión constante, Rigamonti fue el factor de equilibrio, el sostén silencioso de un Gimnasia que celebró un triunfo vital ante Instituto y que encontró en su arquero una garantía bajo los tres palos.