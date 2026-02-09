César Rigamonti, el muro del triunfo: penal atajado y figura de Gimnasia
César Rigamonti fue la gran figura en el triunfo de Gimnasia: atajó un penal, sostuvo el cero y fue clave ante Instituto en el Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima de Mendoza encontró mucho más que tres puntos ante Instituto de Córdoba. En una noche cargada de tensión y polémica, el Lobo se apoyó en una actuación descomunal de César Rigamonti, quien se transformó en la figura absoluta del partido y sostuvo el triunfo 1 a 0, coronado con el gol de Lencioni.
César Rigamonti, el hombre del partido
El arquero fue decisivo en el momento más delicado del encuentro: atajó un penal a Jara cuando las cosas estaban igualadas y evitó lo que pudo haber cambiado el desarrollo del juego.
Te Podría Interesar
Los números respaldan su actuación sobresaliente
Disputó los 90 minutos, registró 5 atajadas, todas desde dentro del área, y finalizó el partido con un penal detenido (1/1). Además, mostró seguridad en el manejo del balón, con 15 pases precisos sobre 21 intentos (71%), y un 100% de efectividad en campo propio (15/15).