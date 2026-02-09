La desopilante frase de Guillermo Barros Schelotto tras el 2-1 a Boca que hizo reír a la prensa
Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia tras el triunfo ante el Xeneize y lanzó una respuesta que hizo estallar de risa a todos los periodistas.
El Vélez de Guillermo Barros Schelotto sigue a paso firme en el torneo Apertura. Tras sumar dos victorias y un empate en las primeras tres jornadas, el Fortín volvió a sumar de a tres al derrotar por 2-1 al Boca de Claudio Úbeda en el José Amalfitani.
Con un doblete en ¡dos minutos! de Matías Pellegrini, el equipo de los Mellizos se impuso ante el Xeneize, que llegó al descuento gracias al gol de Íker Zufiarre. Con la victoria, el elenco de Liniers se trepó a lo más alto de la zona A con 10 unidades y en su próximo compromiso deberá visitar a Defensa y Justicia, su escolta.
Tras el final del partido, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa y allí tocó diversos temas, pero uno que generó la risa de todos los periodistas presentes fue cuando le consultaron por la avioneta que pasó hace algunos días por la Villa Olímpica mientras el plantel se entrenaba para este partido. El pasado jueves, Fabián Berlanga, presidente de Vélez, reveló que una avioneta sobrevoló el predio con un mensaje dirigido a la dirigencia por la falta de refuerzos: “Esta mañana pasó una avioneta por la Villa Olímpica con la famosa canción: ‘traé refuerzos, la puta que te parió’”, contó.
La divertida respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre la avioneta que sobrevoló la Villa Olímpica
Ahora, cuando le preguntaron sobre ese tema, el Mellizo no dudó en responder de la mejor manera posible: “La mandé yo hace tiempo”, lanzó y en ese preciso instante todos los presentes en la sala de prensa, incluido el propio Guillermo, comenzaron a estallarse de la risa.
Luego, en un tono más serio, fue contundente sobre el tema: “Fue hace algunas semanas atrás y la verdad no sabemos si fue un hincha o no. Yo creo que era alguien que pasaba y se aprovechó….. y justo estábamos todos”, concluyó.