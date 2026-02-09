Con gol de Lencioni, Gimnasia logró un sufrido y festejado triunfo ante Instituto en el Víctor Legrotaglie

Después de dos caídas consecutivas, Gimnasia y Esgrima se recuperó con un verdadero triunfazo 1-0 en casa ante Instituto de Córdoba por la cuarta fecha del Torneo Apertura y logró su primera victoria como local en un partido jugado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El único tanto del partido fue convertido por Facundo Lencioni, a los 28 minutos del complemento. De esta manera, Gimnasia logró su primera victoria en casa desde su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino tras 42 años.

Gimnasia salió decidido a manejar el partido desde el arranque y avisó rápido: a los 30 segundos, Ulises Sánchez sacó una volea desde afuera del área que pasó apenas por arriba del travesaño.

El Lobo mantuvo la intensidad en los primeros minutos y a los 3' volvió a acercarse con un derechazo cruzado de Agustín Módica, que salió débil y fue controlado sin inconvenientes por Manuel Roffo.

A los 6', tras un centro desde la izquierda, Imanol González intentó despejar de cabeza, pero la pelota le dio en el brazo izquierdo. Luego de la revisión en el VAR, el juez Lobo Medina sancionó penal para Instituto .

Franco Jara se hizo cargo de la ejecución con un remate fuerte al medio, pero César Rigamonti aguantó firme en el medio, adivinó la intención y atajó el disparo para sostener el cero.

El penal atajado por César Rigamonti para Gimnasia ante Instituto

A los 21 minutos, luego de un tiro de esquina desde la izquierda, Ezequiel Muñoz se impuso en el área con un cabezazo potente y convirtió para el Lobo mendocino. Sin embargo, antes de ingresar al arco, la pelota rozó en Juan Franco, que estaba en posición adelantada, y tras la revisión del VAR el gol fue anulado.

El gol anulado a Gimnasia por offside de Franco

Gimnasia avisó sobre el cierre del primer tiempo, a los 39 minutos, con un cabezazo de Agustín Módica que pasó muy cerca del travesaño. Ya en el arranque del complemento, el delantero volvió a tener su chance tras un lateral largo, pero su remate fue controlado sin problemas por Roffo. Poco después, Valentino Simoni probó desde afuera, aunque el arquero respondió con seguridad.

Con el correr de los minutos, Instituto se replegó y el Lobo se adueñó del trámite, acumulando gente en campo rival. A los 22, Nicolás Ferreyra estuvo a punto de abrir el marcador, pero un defensor salvó debajo del arco. La presión era constante y el gol parecía cuestión de tiempo.

La apertura llegó a los 27, luego de una jugada individual de Santiago Rodríguez que terminó en rebote para Facundo Lencioni, quien definió de derecha para el 1-0. El tanto fue muy festejado, ya que significó el primer gol del Blanquinegro como local en su regreso a Primera División.

Lencioni marcó el primer gol de Gimnasia en su cancha desde el regreso a Primera

Lencioni marcó el 1-0 de Gimnasia ante Instituto Lencioni marcó el 1-0 de Gimnasia ante Instituto TNT Sports

Instituto había empatado a los 36' con Jonathan Galván, tras dos atajadas formidables de Rigamonti en el área, pero el VAR anuló la acción por offside. En el final, el equipo cordobés se adelantó en busca de la igualdad, sin claridad, y Gimnasia sostuvo la ventaja.

En la próxima fecha, el Lobo visitará a Talleres el sábado a las 19:45, mientras que Instituto recibirá a Central Córdoba el domingo a las 22.

