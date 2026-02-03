Gimnasia y Esgrima recibió una dura dosis de realidad

Gimnasia y Esgrima de Mendoza sufrió una contundente derrota por 4-0 ante Unión de Santa Fe Gimnasia y Esgrima de Mendoza sufrió una contundente derrota por 4-0 ante Unión de Santa Fe como visitante, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Liga Profesional.

El resultado dejó expuestas falencias futbolísticas y anímicas en el conjunto dirigido por Ariel Broggi, que además terminó la noche con una preocupación extra: la expulsión del lateral Franco Saavedra, quien vio la tarjeta roja tras una infracción innecesaria.

Con apenas tres puntos sobre nueve posibles en este arranque de torneo, el equipo mendocino empieza a tomar dimensión de la exigencia de la máxima categoría. En un campeonato largo y competitivo, Gimnasia y Esgrima sabe que su principal objetivo es sumar, sostener el promedio y consolidarse en la élite del fútbol argentino.

El primer ciclo de tres partidos disputados por Gimnasia y Esgrima arroja, por ahora, un saldo discreto: una victoria y dos derrotas. El triunfo inicial ante Central Córdoba en Santiago del Estero ilusionó, pero luego llegaron dos caídas consecutivas: primero en casa frente a San Lorenzo y ahora ante Unión. El equipo quedó lejos de aquel ideal de nueve puntos posibles y empieza a comprender la crudeza de la Liga Profesional.

El recuerdo de antecedentes recientes en el fútbol argentino invita a la cautela. No está de más mencionar que Godoy Cruz descendió con un promedio elevado, producto de haber sido el peor equipo del año en la tabla anual. Un aviso que refuerza la importancia de sumar desde el comienzo.

Falta de gol y errores defensivos

El análisis de más de 270 minutos disputados deja varias conclusiones. La principal preocupación pasa por la escasa producción ofensiva: apenas un gol convertido y muy pocas situaciones claras generadas. A esto se suma un funcionamiento defensivo irregular, con desatenciones que se pagan caro y una falta de oficio que derivó en la expulsión de Saavedra, síntoma de nerviosismo e inmadurez competitiva.

Más allá del presente, el mensaje es claro: esto recién empieza. Gimnasia y Esgrima depende de sí mismo y cuenta con jugadores de buen pie que deben ganar confianza y contundencia. Un par de resultados positivos pueden cambiar el ánimo del plantel, del hincha y del entorno dirigencial encabezado por Fernando Porreta. Mendoza entera comparte un único deseo: permanecer en Primera División.

gimnasia caida en Union Gimnasia y Esgrima la pasó mal en Santa Fe.

El calendario que viene

El equipo del Parque afrontará tres compromisos clave que pueden marcar un punto de inflexión: