Desconexiones, errores y poco para rescatar en la caída de Gimnasia ante Unión

El Lobo extrañó demasiado a Imanol Gonzalez. La defensa de Gimnasia se mostró endeble y no pudo sostener a un rival que acertó casi todo.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza protagonizó una noche para el olvido en Santa Fe, marcada por Gimnasia y Esgrima de Mendoza protagonizó una noche para el olvido en Santa Fe, marcada por desconexiones individuales, errores determinantes y muy escasos puntos altos. Más allá del duro 4 a 0 ante Unión, el foco del partido estuvo en los rendimientos de un equipo que nunca logró afirmarse y que pagó caro cada falla.

El desarrollo del encuentro quedó condicionado rápidamente por acciones puntuales. El primer golpe clave llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Franco Saavedra fue expulsado tras una intervención desmedida. El marcador de punta, uno de los rendimientos más bajos de la noche, dejó al equipo con diez hombres antes de la media hora y expuso a una defensa que ya mostraba fisuras. A partir de allí, Gimnasia perdió orden, solidez y capacidad de reacción.

La defensa extrañó a Imanol La última línea mensana tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado. Luciano Paredes, en particular, atravesó una noche negra. Superado por un ataque rojiblanco inspirado, el defensor convirtió un gol en propia meta y sufrió constantemente en los duelos: ganó apenas 3 de los 8 disputados en el suelo y perdió el único cruce aéreo que tuvo. En la salida con pelota, sus números reflejan una participación correcta pero intrascendente: 26 pases precisos sobre 36 intentos (72%), con 12/16 en campo propio (75%) y 14/20 en campo rival (70%). En envíos largos, acertó 3 de 4, aunque sin incidencia real en el juego.





Embed Con un hombre menos y varias actuaciones individuales en bajo nivel, Gimnasia nunca logró reacomodarse. Las desatenciones defensivas, la falta de coordinación y las malas decisiones facilitaron el dominio de Unión, que encontró espacios y lastimó cada vez que aceleró.