Pesadilla en Santa Fe: con diez hombres, Gimnasia perdió 4-0 ante Unión

Gimnasia cayó por goleada en su visita a Unión por los tantos de Profini, Paredes en contra, Estigarribia de penal y Diego Díaz. Saavedra vio la roja a los 27'.

Gimnasia sufrió una dura goleada ante Unión en el 15 de Abril.

Prensa Unión

Por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza no hizo pie este lunes en el Estadio 15 de Abril, jugó más de una hora con diez hombres y sufrió una dura goleada por 4-0 ante Unión de Santa Fe.

Los goles del Tatengue fueron obra de Rafael Profini al tercer minuto de juego, Luciano Paredes en contra a los 41', Marcelo Estigarribia de penal a los 79' y Diego Armando Díaz a los 84'. A los 27', con el marcador aún con un remontable 1-0, Franco Saavedra fue expulsado, dejó al Lobo con uno menos y lo condicionó para el resto de la noche.

El gol tempranero de Profini para el 1-0 de Unión

Gol de Profini Unión 1-Gimnasia 0

La expulsión de Saavedra en Gimnasia

El gol en contra de Paredes para el 2-0 de Unión

El gol de penal de Estigarribia para el 3-0 de Unión

El gol de Diego Díaz para el 4-0 de Unión

Gol de Díaz Unión 4-Gimnasia 0

El minuto a minuto de Unión de Santa Fe - Gimnasia

