Pesadilla en Santa Fe: con diez hombres, Gimnasia perdió 4-0 ante Unión

Los goles del Tatengue fueron obra de Rafael Profini al tercer minuto de juego, Luciano Paredes en contra a los 41', Marcelo Estigarribia de penal a los 79' y Diego Armando Díaz a los 84'. A los 27', con el marcador aún con un remontable 1-0, Franco Saavedra fue expulsado, dejó al Lobo con uno menos y lo condicionó para el resto de la noche.