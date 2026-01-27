Gimnasia de Primera y en casa: las tremendas imágenes del estreno del Lobo en el Legrotaglie

Con tribunas repletas y clima de fiesta, Gimnasia y Esgrima vive su presentación como local en el Víctor Antonio Legrotaglie.

El Víctor Antonio Legrotaglie, repleto de hinchas de Gimnasia en su estreno como local en la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima juega en su casa y el estadio Víctor Antonio Legrotaglie ofrece una postal impactante: tribunas colmadas, banderas en cada rincón y un clima de euforia que acompaña el regreso del Lobo a la Primera División. Ante San Lorenzo, por la segunda fecha del Torneo Apertura, los hinchas viven una noche histórica y convierten al parque en una verdadera fiesta blanquinegra.

Después del debut soñado en la máxima categoría, con triunfo por 1-0 ante Central Córdoba como visitante, la expectativa creció durante toda la semana. En las últimas horas quedó confirmado oficialmente que el encuentro se disputaría en el Legrotaglie, una noticia que potenció la ilusión de la gente.

Gimnasia se estrena como local en Primera Gimnasia se estrena como local en Primera El club viene trabajando desde hace meses en la remodelación de su cancha, con obras que avanzaron a contrarreloj y que finalmente recibieron la aprobación de la AFA. De ese modo, Gimnasia evitó mudarse al Malvinas Argentinas y hoy celebra su regreso a Primera “en casa”, con un marco imponente que acompaña cada jugada.

Un estadio renovado y una noche histórica Las imágenes hablan por sí solas: el Legrotaglie se consolida como protagonista y refleja el entusiasmo de un pueblo mensana que vuelve a sentirse parte de la élite del fútbol argentino.