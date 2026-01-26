Gimnasia y su estreno como local en el Legrotaglie: "Porque queremos y porque podemos"

En la previa del duelo ante San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima compartió imágenes del estadio Víctor Antonio Legrotaglie renovado.

Después del debut soñado en Primera División, con triunfo por 1-0 ante Central Córdoba como visitante, los hinchas de Gimnasia y Esgrima cuentan las horas para la primera presentación como local en la Liga Profesional. En las últimas horas quedó confirmado oficialmente que el partido ante San Lorenzo se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El Lobo viene trabajando desde hace meses en la remodelación de su cancha, con obras que avanzaron a contrarreloj y que finalmente recibieron la aprobación de la AFA. Así, el club evitó mudarse al Malvinas Argentinas y podrá celebrar su regreso a la máxima categoría en su casa.

"¡¡¡Jugamos en casa!!!", había anunciado Gimnasia de manera oficial, destacando el "esfuerzo, trabajo, compromiso y convicción" de las últimas horas para conseguir el visto bueno de la casa madre del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2015222051305390582&partner=&hide_thread=false ¡¡¡JUGAMOS EN CASA!!!



Esfuerzo, trabajo, compromiso y convicción. Nuestro debut en Primera de local será en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie



¡Vamos Gimnasia! #hacetesocio pic.twitter.com/f1om4Jj7g9 — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 25, 2026 Un mensaje que emociona a los hinchas del Lobo Este lunes, el club reforzó la noticia con un posteo en la red social X, donde explicó los motivos detrás de la decisión y compartió imágenes del estadio renovado. “¿Por qué vamos a jugar contra San Lorenzo en casa? Porque queremos y porque podemos. Y porque venimos trabajando hace meses con intensidad y compromiso para estar a la altura de la ocasión y cumplir con los requisitos de la AFA".

"Pero también porque no hay lugar más perfecto que nuestro estadio Víctor Antonio Legrotaglie, y no hay nada más lindo que ser local en nuestra casa. ¡VAMOS GIMNASIA, VAMOS NOSOTROS!”, publicaron.