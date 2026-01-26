Gimnasia y su estreno como local en el Legrotaglie: "Porque queremos y porque podemos"
En la previa del duelo ante San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima compartió imágenes del estadio Víctor Antonio Legrotaglie renovado.
Después del debut soñado en Primera División, con triunfo por 1-0 ante Central Córdoba como visitante, los hinchas de Gimnasia y Esgrima cuentan las horas para la primera presentación como local en la Liga Profesional. En las últimas horas quedó confirmado oficialmente que el partido ante San Lorenzo se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
El Lobo viene trabajando desde hace meses en la remodelación de su cancha, con obras que avanzaron a contrarreloj y que finalmente recibieron la aprobación de la AFA. Así, el club evitó mudarse al Malvinas Argentinas y podrá celebrar su regreso a la máxima categoría en su casa.
"¡¡¡Jugamos en casa!!!", había anunciado Gimnasia de manera oficial, destacando el "esfuerzo, trabajo, compromiso y convicción" de las últimas horas para conseguir el visto bueno de la casa madre del fútbol argentino.
Un mensaje que emociona a los hinchas del Lobo
Este lunes, el club reforzó la noticia con un posteo en la red social X, donde explicó los motivos detrás de la decisión y compartió imágenes del estadio renovado. “¿Por qué vamos a jugar contra San Lorenzo en casa? Porque queremos y porque podemos. Y porque venimos trabajando hace meses con intensidad y compromiso para estar a la altura de la ocasión y cumplir con los requisitos de la AFA".
"Pero también porque no hay lugar más perfecto que nuestro estadio Víctor Antonio Legrotaglie, y no hay nada más lindo que ser local en nuestra casa. ¡VAMOS GIMNASIA, VAMOS NOSOTROS!”, publicaron.
Las fotos muestran los avances en tribunas, accesos y sectores internos, generando una fuerte ilusión entre los hinchas.
Gimnasia y Esgrima sigue haciendo historia
El encuentro ante San Lorenzo marcará un momento especial para Gimnasia, que vuelve a jugar como local en Primera División después de más de cuatro décadas. La expectativa es alta tanto en el plantel como en la gente, que acompañará al equipo en un partido clave para seguir sumando en el arranque del torneo.
El cruce entre el Lobo y el Ciclón se disputará este martes desde las 20, con transmisión en vivo de TNT Sports, en un Víctor Legrotaglie que lucirá renovado y preparado para una noche especial.