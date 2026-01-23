Histórico: Gimnasia venció 1-0 a Central Córdoba en su regreso a Primera tras 42 años

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derroto 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro marcó el regreso del Lobo regresa a la Primera división luego de cuatro décadas en el ascenso.

Gimnasia tuvo un regreso soñado a Primera y lo empezó a escribir desde el arranque: a los 5 minutos del primer tiempo, Valentino Simoni apareció en el área y marcó el primer gol del Lobo en el Apertura, para abrir el marcador en el 1-0 ante Central Córdoba y desatar el festejo en las tribunas.

Después del tanto del 1-0, Gimnasia comenzó a replegarse y le cedió la pelota y el protagonismo a Central Córdoba , apostando a lastimar con salidas rápidas para explotar los espacios que dejaba el equipo local.

El Ferroviario se adelantó en el campo, merodeó el área del Lobo y generó algunas aproximaciones aisladas, aunque siempre se topó con la seguridad del arquero César Rigamonti, quien le sacó un remate espectacular a Iacobellis.

La única respuesta clara de Gimnasia antes del entretiempo llegó a los 47 minutos, cuando Luciano Paredes desbordó por la derecha y sacó un remate potente que pasó muy cerca del arco.

En el complemento, el ritmo del juego decayó, con Gimnasia administrando la ventaja y un equipo local sin ideas claras para llegar al empate durante los primeros 20 minutos.

El desarrollo se mantuvo sin grandes variantes en el tramo final y así el conjunto blanquinegro terminó sellando un regreso soñado a la máxima categoría.

En la próxima fecha, el Lobo será local ante San Lorenzo el martes 27 de enero, desde las 20, con transmisión en vivo por TNT Sports.

