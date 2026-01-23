Presenta:

Histórico: Gimnasia venció 1-0 a Central Córdoba en su regreso a Primera tras 42 años

Con un anticipo ofensivo perfecto de Valentino Simoni, Gimnasia se estrenó en Primera división con un triunfazo en Santiago del Estero.

Valentino Simoni y todo Gimnasia festejan el primer rugido del Lobo en Primera división. 

Gimnasia y Esgrima de Mendoza derroto 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro marcó el regreso del Lobo regresa a la Primera división luego de cuatro décadas en el ascenso.

Gimnasia tuvo un regreso soñado a Primera y lo empezó a escribir desde el arranque: a los 5 minutos del primer tiempo, Valentino Simoni apareció en el área y marcó el primer gol del Lobo en el Apertura, para abrir el marcador en el 1-0 ante Central Córdoba y desatar el festejo en las tribunas.

El impecable cabezazo de Simoni para el triunfazo del Lobo en su debut en Primera

Valentino Simoni anotó el primer gol del Lobo en Primera división

Valentino Simoni anotó el primer gol del Lobo en Primera división

Después del tanto del 1-0, Gimnasia comenzó a replegarse y le cedió la pelota y el protagonismo a Central Córdoba, apostando a lastimar con salidas rápidas para explotar los espacios que dejaba el equipo local.

El Ferroviario se adelantó en el campo, merodeó el área del Lobo y generó algunas aproximaciones aisladas, aunque siempre se topó con la seguridad del arquero César Rigamonti, quien le sacó un remate espectacular a Iacobellis.

La única respuesta clara de Gimnasia antes del entretiempo llegó a los 47 minutos, cuando Luciano Paredes desbordó por la derecha y sacó un remate potente que pasó muy cerca del arco.

En el complemento, el ritmo del juego decayó, con Gimnasia administrando la ventaja y un equipo local sin ideas claras para llegar al empate durante los primeros 20 minutos.

El desarrollo se mantuvo sin grandes variantes en el tramo final y así el conjunto blanquinegro terminó sellando un regreso soñado a la máxima categoría.

En la próxima fecha, el Lobo será local ante San Lorenzo el martes 27 de enero, desde las 20, con transmisión en vivo por TNT Sports.

El minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs Gimnasia y Esgrima

