Tras un debut histórico, Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo en el Legrotaglie: hora y TV
El Lobo tendrá su primera presentación como local ante el conjunto de Boedo, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura.
Gimnasia y Esgrima recibe este martes a San Lorenzo por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un duelo que marcará el estreno del Lobo como local en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. El partido se disputará desde las 20 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
El encuentro contará con el arbitraje de Ariel Penel y tendrá a Juan Pablo Loustau a cargo del VAR,. Será una noche especial para el conjunto mensana, que logró habilitar su estadio tras una fuerte inversión en infraestructura.
El equipo dirigido por Ariel Broggi llega con el ánimo en alza luego de un debut histórico en Primera División, con triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero gracias al gol de Valentino Simoni, delantero que llegó a préstamo desde Boca.
Gimnasia y Esgrima quiere hacerse fuerte de local
El principal objetivo del Lobo es mantenerse en la élite del fútbol argentino y, para eso, sabe que sumar puntos en Mendoza será clave en la pelea por la permanencia. La vuelta al Víctor Legrotaglie representa un respaldo fundamental para un plantel que busca consolidarse en la categoría.
La expectativa es alta, ya que el club logró evitar la mudanza al estadio Malvinas Argentinas y podrá celebrar su regreso a Primera División en su propio escenario, algo que no ocurría desde hace más de cuatro décadas.
San Lorenzo, en busca de recuperación
Del otro lado, San Lorenzo intentará dejar atrás el traspié del debut, cuando cayó 3-2 ante Lanús en el Pedro Bidegain. El entrenador Damián Ayude destacó aspectos positivos de ese partido, como el doblete de Alexis Cuello, y valoró la continuidad de futbolistas como Jhohan Romaña y el propio Cuello pese a los sondeos de River y Boca.
Probables formaciones
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ramiro López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Juan Pablo Loustau
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie (Mendoza)
- Hora: 20.00 / TV: TNT Sports