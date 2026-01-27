Tras un debut histórico, Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo en el Legrotaglie: hora y TV

El Lobo tendrá su primera presentación como local ante el conjunto de Boedo, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

Gimnasia viene de vencer 1-0 a Central Córdoba y se ilusiona con hacerse fuerte en casa en su vuelta a Primera División.

Gimnasia y Esgrima recibe este martes a San Lorenzo por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un duelo que marcará el estreno del Lobo como local en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. El partido se disputará desde las 20 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El encuentro contará con el arbitraje de Ariel Penel y tendrá a Juan Pablo Loustau a cargo del VAR,. Será una noche especial para el conjunto mensana, que logró habilitar su estadio tras una fuerte inversión en infraestructura.

Gimnasia y Esgrima quiere hacerse fuerte de local El principal objetivo del Lobo es mantenerse en la élite del fútbol argentino y, para eso, sabe que sumar puntos en Mendoza será clave en la pelea por la permanencia. La vuelta al Víctor Legrotaglie representa un respaldo fundamental para un plantel que busca consolidarse en la categoría.

La expectativa es alta, ya que el club logró evitar la mudanza al estadio Malvinas Argentinas y podrá celebrar su regreso a Primera División en su propio escenario, algo que no ocurría desde hace más de cuatro décadas.