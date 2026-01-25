La fuerte cargada oficial de Lanús a San Lorenzo tras el 3-2, que involucra a Marcelo Moretti

Tras el triunfo en el Nuevo Gasómetro, Lanús disparó con una chicana en redes que no pasó inadvertida.

Lanús se llevó un triunfo clave por 3-2 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha del Torneo Apertura, pero el partido no terminó con el pitazo final. Minutos después del encuentro, el club del sur del Gran Buenos Aires encendió las redes sociales con un posteo que no pasó desapercibido.

En su cuenta oficial, el Granate compartió una imagen del tercer gol, anotado por Marcelino Moreno, junto a una frase breve pero cargada de sentido: “¿Cómo está el nene…?”. El mensaje fue interpretado de inmediato como una chicana directa al Ciclón y no tardó en multiplicarse entre los hinchas, atentos a la chicana.

cargada lanus El posteo de Lanús en X tras el triunfo ante San Lorenzo. X La referencia apunta al episodio ocurrido en 2024 que tuvo como protagonista a Marcelo Moretti, entonces presidente de San Lorenzo, y que derivó en un fuerte escándalo institucional que terminó con su salida del cargo.

La cargada de Lanús que involucra a Marcelo Moretti La expresión utilizada por el Granate remite a una cámara oculta difundida en abril de 2024, en la que se ve a Moretti reunido en su despacho con un grupo de personas. Allí, en medio de un diálogo distendido —“¿Qué quieren tomar?” / “Un champagne, capaz”— una mujer le acerca un fajo de billetes y le dice: “Veinte mil, contalo”, mientras él responde: “No, no, no…”, y guarda el dinero en su saco.

El informe con cámara oculta contra Marcelo Moretti Instantes después, en esa misma grabación, aparece la frase que quedó instalada en el ambiente futbolero: “¿Cómo está el nene?”. La mujer, señalada como la madre de un juvenil, relata entonces su deseo de ver a su hijo convertido en futbolista profesional: "Vienen todos los amigos con las novias y yo le pregunto, ¿y vos? 'A mí no me importa nada mamá, yo quiero jugar a la pelota. Si vos estás bien, ya está', me dice. Me mata de amor".