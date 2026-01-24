Por qué Damián Ayude le tiró un palito a Boca tras la derrota de San Lorenzo ante Lanús
Luego del golpazo en el debut, Damián Ayude habló en conferencia de prensa y sorprendió con una fuerte frase contra Boca. Qué dijo.
San Lorenzo tuvo un mal arranque en el Torneo Apertura y cayó 3-2 ante Lanús en el Nuevo Gasómetro. Tras el partido, Damián Ayude tomó la palabra e hiló fino en una de las novelas del mercado de pases: el interés de Boca por Alexis Cuello.
Qué dijo Damián Ayude sobre el interés de Boca por Cuello
Pese a la derrota, el delantero de 25 años marcó un doblete en su primera presentación oficial de 2026. En ese contexto, el entrenador fue consultado por los rumores que vinculan a una de sus figuras con el Xeneize y fue directo al grano. “Yo necesito que Cuello haga goles porque es jugador de San Lorenzo, que Boca arregle sus temas. Hay que contarla desde nuestro entorno, me parece. Ya empezó el campeonato, tiene que estar enfocado acá, como siempre lo hizo", apuntó en primer término.
Ayude, además, se sacó el sombrero con el perfil bajo que tomó el goleador mientras Boca iba a la carga por él. "Es un profesional increíble siempre lo ha demostrado y lo sigue haciendo. Incluso en situaciones como estas que se habla tanto de él", afirmó el técnico.
En paralelo, el DT de San Lorenzo volvió a mencionar el pedido específico que le hizo a la dirigencia en el actual mercado de pases. “Nuestros futbolistas han hecho gran mérito para que se fijen y hablen de ellos. Obviamente, esperamos que se queden con nosotros. Lo pedí y manifesté”, remató.
Boca desistió de contratar al goleador del Ciclón: el motivo
Antes de jugar contra Lanús, la dirigencia del Ciclón rechazó la segunda y última oferta de Boca por Alexis Cuello: US$3.000.000 brutos por el 60% (el otro 40% pertenece a Almagro). Ante esta situación, el club de la Ribera tomó la decisión de bajarse de la pelea por el futbolista y todo indica que seguirá en Boedo. Sin dudas, una noticia que festejan Ayude y compañía.