Por qué Damián Ayude le tiró un palito a Boca tras la derrota de San Lorenzo ante Lanús

Luego del golpazo en el debut, Damián Ayude habló en conferencia de prensa y sorprendió con una fuerte frase contra Boca. Qué dijo.

Qué dijo Damián Ayude sobre el interés de Boca por Cuello Pese a la derrota, el delantero de 25 años marcó un doblete en su primera presentación oficial de 2026. En ese contexto, el entrenador fue consultado por los rumores que vinculan a una de sus figuras con el Xeneize y fue directo al grano. “Yo necesito que Cuello haga goles porque es jugador de San Lorenzo, que Boca arregle sus temas. Hay que contarla desde nuestro entorno, me parece. Ya empezó el campeonato, tiene que estar enfocado acá, como siempre lo hizo", apuntó en primer término.

Ayude, además, se sacó el sombrero con el perfil bajo que tomó el goleador mientras Boca iba a la carga por él. "Es un profesional increíble siempre lo ha demostrado y lo sigue haciendo. Incluso en situaciones como estas que se habla tanto de él", afirmó el técnico.

Damián Ayude, contundente sobre el interés de Boca por Alexis Cuello. Damián Ayude, contundente sobre el interés de Boca por Alexis Cuello. Video: ESPN En paralelo, el DT de San Lorenzo volvió a mencionar el pedido específico que le hizo a la dirigencia en el actual mercado de pases. “Nuestros futbolistas han hecho gran mérito para que se fijen y hablen de ellos. Obviamente, esperamos que se queden con nosotros. Lo pedí y manifesté”, remató.