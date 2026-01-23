San Lorenzo arrancó el Apertura con el pie izquierdo y cayó 3-2 como local ante Lanús
San Lorenzo perdió en el Nuevo Gasómetro frente a Lanús por los goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno. Cuello descontó por duplicado para el Ciclón.
Lanús le ganó 3-2 como visitante a San Lorenzo este viernes por la noche, en un auténtico partidazo disputado en el Nuevo Gasómetro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 y que tuvo un apasionante final.
Los autores de los goles del Granate fueron Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno, mientras que Alexis Cuello se despachó con un doblete que no fue suficiente para el local.
El gol de Castillo para el 1-0 de Lanús
El Ciclón comenzó mejor el partido, aprovechando varias desatenciones tanto del mediocampo como de la defensa visitante. Sin embargo, pagó muy cara la falta de eficacia, ya que a los 24 minutos abrió el marcador Castillo, quien recibió un muy buen pase filtrado del lateral Tomás Guidara para luego eludir con mucha categoría al arquero Orlando Gill y definir solo frente al arco.
El gol de Izquierdoz para el 2-0 de Lanús
Solo unos minutos después, cuando el cronómetro marcaba la media hora de juego, Lanús estiró la ventaja a través de Izquierdoz, quien se impuso en las alturas y conectó un potente cabezazo tras una muy buena ejecución de tiro de esquina del mediocampista ofensivo Marcelino Moreno.
El gol de penal de Cuello para el descuento de San Lorenzo
En el inicio del complemento, San Lorenzo se volvió a meter en partido, ya que el árbitro Pablo Dóvalo cobró penal por una mano de Izquierdoz que el delantero Alexis Cuello transformó en gol con una potente definición.
El gol de Marcelino Moreno para el 3-1 de Lanús
Pese a los constantes ataques azulgranas, que estuvieron muy cerca de dar con la igualdad, el Granate volvió a estirar la ventaja 28 minutos del segundo tiempo, cuando Moreno definió con mucha categoría tras una buena asistencia del lateral Tomás Guidara.
El segundo gol de Cuello para el 2-3 de San Lorenzo
Sobre el final todo se emparejó muchísimo, ya que a los 85' Cuello volvió a descontar con un potente remate cruzado desde afuera del área y el Santo estuvo a punto de conseguir la igualdad.
Finalmente, la visita pudo aguantar el resultado como pudo y se terminó llevando unos valiosos 3 puntos en el inicio de este Torneo Apertura. En la próxima fecha San Lorenzo visitará a Gimnasia de Mendoza, mientras que Lanús recibirá a Unión de Santa Fe.
Fuente: NA