San Lorenzo arrancó el Apertura con el pie izquierdo y cayó 3-2 como local ante Lanús

San Lorenzo perdió en el Nuevo Gasómetro frente a Lanús por los goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno. Cuello descontó por duplicado para el Ciclón.

Lanús le ganó 3-2 como visitante a San Lorenzo este viernes por la noche, en un auténtico partidazo disputado en el Nuevo Gasómetro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 y que tuvo un apasionante final.

Los autores de los goles del Granate fueron Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno, mientras que Alexis Cuello se despachó con un doblete que no fue suficiente para el local.

El gol de Castillo para el 1-0 de Lanús El gol de Castillo para el 1-0 de Lanús El Ciclón comenzó mejor el partido, aprovechando varias desatenciones tanto del mediocampo como de la defensa visitante. Sin embargo, pagó muy cara la falta de eficacia, ya que a los 24 minutos abrió el marcador Castillo, quien recibió un muy buen pase filtrado del lateral Tomás Guidara para luego eludir con mucha categoría al arquero Orlando Gill y definir solo frente al arco.

El gol de Izquierdoz para el 2-0 de Lanús



Ahora Lanús le gana 2-0 a San Lorenzo en los 30 minutos del primer tiempo.



Solo unos minutos después, cuando el cronómetro marcaba la media hora de juego, Lanús estiró la ventaja a través de Izquierdoz, quien se impuso en las alturas y conectó un potente cabezazo tras una muy buena ejecución de tiro de esquina del mediocampista ofensivo Marcelino Moreno.

El gol de penal de Cuello para el descuento de San Lorenzo



Alexis Cuello puso el 2-1 de penal para San Lorenzo



En el inicio del complemento, San Lorenzo se volvió a meter en partido, ya que el árbitro Pablo Dóvalo cobró penal por una mano de Izquierdoz que el delantero Alexis Cuello transformó en gol con una potente definición.