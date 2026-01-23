Antes del debut de San Lorenzo, apareció Moretti: "En febrero volveré junto a los leales"

El expresidente de San Lorenzo , Marcelo Moretti , volvió a expresar duras críticas contra la actual conducción del club mediante un extenso mensaje publicado en redes sociales, en el que cuestionó la gestión económica y deportiva, denunció un “golpe de Estado institucional” y aseguró que las deudas heredadas se están cancelando con recursos provenientes de su propio mandato.

El exdirigente explicó que no iba a detallar los contratos firmados durante la etapa de Sergio Costantino , hoy referente de la comisión directiva como secretario —como los de Formiliano, Auzqui, Gordillo o el uruguayo Ramírez— que “sumaron pocos minutos y costaron casi 5 millones de dólares”, para “continuar el hilo conceptual” que sostiene desde la asunción del “presidente de facto junto a la comisión directiva golpista”.

No voy a mencionar que durante la gestión de Costantino como secretario se firmaron los contratos de Formiliano (no jugó nunca), Auzqui, Gordillo o el uruguayo Ramírez, que apenas sumaron minutos y nos costaron casi 5M de dólares en todo concepto, porque voy a continuar el hilo…

Moretti también sostuvo que el levantamiento de las inhibiciones informado recientemente se realizó “claramente con el dinero de la venta de Báez”, futbolista incorporado durante su gestión, a quien calificó como “mal vendido” y recordó que había tasado su pase en 4,5 millones de dólares en diciembre pasado.

En ese contexto, el exmandatario afirmó que “pagaron las deudas de Costantino y no hay proyecto de fútbol” con fondos generados durante su ciclo, y cuestionó que, a un día del inicio del torneo, no se hayan sumado refuerzos para el entrenador Damián Ayude.

Además, precisó que “las inhibiciones totales eran por más de 3M de dólares, de las cuales alrededor de 2,5M eran de la gestión Costantino y fueron generadas durante su época de secretario en 2021/2023. Hay 500 mil que fueron durante mi gestión: Romaña y Larrosa”.

Sergio Costantino Marcelo Moretti apuntó contra la dirigencia de Sergio Costantino en San Lorenzo. @SanLorenzo

Acusaciones institucionales y mensaje al plantel

Moretti aclaró también que el acuerdo para levantar las inhibiciones es “parcial y en cuotas”, por lo que “las deudas siguen vigentes hasta no cancelar la totalidad”, y aseguró que San Lorenzo “debe hoy 3 millones de dólares más que cuando realizaron la acefalía trucha el 16 de diciembre”.

Asimismo, acusó a la comisión directiva transitoria de solicitar préstamos con tasas elevadas e imposibles de afrontar para generar “un clima de calma ficticio”, mientras que “no pusieron los 12M prometidos previamente al golpe de estado institucional y dejan una deuda tremenda para el futuro de la institución”.

En el cierre de su mensaje, el expresidente del club de Boedo se refirió al debut en el Torneo Apertura, este viernes ante Lanús desde las 19:00, y expresó que el equipo conducido por Damián, “que armó y planificó en su totalidad”, saldrá a la cancha “con ímpetu y ganas de dejar al escudo en lo más alto”.

“Tenemos un gran plantel y enormes juveniles. Nos faltaron refuerzos y planificación que claramente no realizaron los golpistas”, sentenció. Y concluyó: “En febrero, cuando la justicia me devuelva el carácter de presidente volveré junto a los leales y seguiremos el proyecto de gradualismo en el pago de pasivo y reducción del déficit mensual generados por viejas estructuras”.