La tajante decisión del presidente de San Lorenzo sobre el pase de Alexis Cuello a Boca: "Se va a..."

Sergio Costantino fue tajante sobre el futuro del delantero de San Lorenzo y dejó en claro la postura del club de Boedo ante el interés del Xeneize.

El presidente transitorio de San Lorenzo confirmó que el club tomó una decisión con respecto al futuro de Alexis Cuello.

Boca sigue sin poder cerrar incorporaciones y este miércoles sumó otra señal negativa. El presidente transitorio de San Lorenzo, Sergio Costantino, aseguró que Alexis Cuello continuará en el club y no será transferido en este mercado de pases, pese al interés concreto del Xeneize.

“Cuello se va a quedar en San Lorenzo”, afirmó sin rodeos el dirigente ante la prensa, antes de ingresar a una reunión en las oficinas de la Liga Profesional. La frase no dejó margen para dobles lecturas y marcó una postura firme desde la dirigencia azulgrana.

San Lorenzo le bajó el pulgar a Boca por Alexis Cuello Si bien no dio por caída la negociación de manera formal, Costantino fue claro al defender el patrimonio del club. "Cuello vale lo que dice la cláusula, seis millones de dólares. ¿Almagro aprobó? Somos dueños del 60%, razón por la cual los que negociamos somos nosotros", explicó, en referencia a la situación contractual del delantero.

Además, el presidente confirmó que San Lorenzo rechazó una propuesta de Boca, aunque aclaró que no habló directamente del tema ni con Juan Román Riquelme ni con Marcelo Delgado, responsable del Fútbol Profesional. “Vino una propuesta, la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad. Nada más”, detalló.