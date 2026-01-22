Arranca el Torneo Apertura: días, horarios y partidos de la primera fecha

El Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se pone en marcha este jueves, en un semestre intenso que reunirá a 30 equipos en la lucha por consagrarse campeón de la Primera División. La expectativa es alta tras el receso y los planteles renovados, con un calendario que promete emociones desde el primer día.

La acción comenzará a las 17 horas con Aldosivi de Mar del Plata recibiendo a Defensa y Justicia. Más tarde, desde las 20, se disputarán dos encuentros en simultáneo: Banfield frente a Huracán y Unión de Santa Fe contra Platense.

El jueves se cerrará con dos partidos programados para las 22:15: Instituto de Córdoba será local ante Vélez, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero enfrentará a Gimnasia de Mendoza.

El viernes será el turno de dos de los equipos considerados grandes. A las 19, San Lorenzo se medirá con Lanús en el Nuevo Gasómetro, y a las 20, Independiente recibirá en Avellaneda a Estudiantes de La Plata, último campeón del fútbol argentino.

Además, esa jornada se completará con Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba ante Newell’s, ambos desde las 22:15.

Cómo sigue la primera fecha del Torneo Apertura

El sábado llegará el debut de River, que visitará a Barracas Central desde las 17. Más tarde, Racing jugará en La Plata ante Gimnasia y Esgrima a las 19:30, mientras que Rosario Central recibirá a Belgrano de Córdoba a las 22.

Por último, el domingo será el turno de Boca, que recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra a partir de las 18:30. La fecha se cerrará con Argentinos Juniors frente a Sarmiento y Tigre contra Estudiantes de Río Cuarto, ambos desde las 21. Toda la actividad del Torneo Apertura contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas.

Boca festejo vs Olimpia Boca debuta el domingo en el Torneo Apertura de la LPF. Fotobaires

Fixture completo de la primera fecha del Torneo Apertura

Jueves 22/1

Aldosivi – Defensa y Justicia, 17

Banfield – Huracán, 20

Unión de Santa Fe – Platense, 20

Instituto de Córdoba – Vélez, 22:15

Central Córdoba (SdE) – Gimnasia de Mendoza, 22:15

Viernes 23/1

San Lorenzo – Lanús, 19

Independiente – Estudiantes de La Plata, 20

Independiente Rivadavia de Mendoza – Atlético Tucumán, 22:15

Talleres de Córdoba – Newell’s, 22:15

Sábado 24/1

Barracas Central – River, 17

Gimnasia y Esgrima La Plata – Racing, 19:30

Rosario Central – Belgrano de Córdoba, 22

Domingo 25/1