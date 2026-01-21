Un ídolo de Boca le pidió a Riquelme ir por Sebastián Villa tras su coqueteo con River: "Es el jugador que necesita"

Tras la caída del pase de Hinestroza, ex el jugador de Boca sorprendió al pedir que el Xeneize busque al colombiano, pese a su reciente coqueteo con River.

En medio de un mercado sin refuerzos y con urgencias ofensivas, una voz pesada de Boca puso el nombre propio de Sebastián Villa sobre la mesa.

El mercado de pases de Boca sigue generando ruido y ahora sumó una opinión de peso. Carlos Navarro Montoya aseguró que el Xeneize debería ir a buscar a Sebastián Villa, actual jugador de Independiente Rivadavia, luego de frustrarse la llegada de Marino Hinestroza. El pedido fue directo y se dio en el programa Directo al Hueso, por Picado TV.

“A Boca le falta un jugador de esas características, yo ya lo he dicho antes y creo que lo dije aquí en tu programa. Yo iría a buscar a Sebastián Villa”, lanzó el Mono, sin vueltas. La frase sorprendió al conductor Diego Yudcovsky, que reaccionó con ironía: “¿¡A quién!?”. “A Villa”, ratificó el ídolo xeneize.

Carlos Navarro Montoya quiere a Sebastián Villa en Boca Navarro Montoya Carlos Fernando Navarro Montoya. Agustín Tubio / MDZ El planteo no es menor si se tiene en cuenta el contexto. Hace apenas dos semanas, Villa rompió el silencio y confesó públicamente su deseo de jugar en River. “Si me llama Gallardo, viajo mañana”, dijo el colombiano, quien además sostuvo que “Boca ya es pasado” y dejó un mensaje crítico hacia Juan Román Riquelme. Sin embargo, la operación no avanzó y el Millonario se bajó por su elevada cotización.

Con el pase caído y el futbolista sin club, el exarquero Navarro Montoya argumentó su postura. “Villa contestó a una pregunta, y es lógico lo que respondió. ¿Cómo no va a querer ir a jugar a River?”, explicó. Y agregó un punto clave: “Villa no pertenece al mundo Boca, no nació en Boca. Fue un gran futbolista de Boca, pero no tenía esa disyuntiva. Si la hubiera tenido, no tengo dudas de que elegía a Boca”.

El Mono Navarro Montoya llevaría a Sebastián Villa a Boca El Mono Navarro Montoya llevaría a Sebastián Villa a Boca. @picadotv_ El Mono fue más allá y lo vinculó directamente con la actualidad del club. “Ahora que Boca no cerró a Hinestroza, yo creo que el jugador para Boca es Villa”, sentenció. No es la primera vez que lo plantea: a fines de noviembre ya había dicho en el mismo ciclo que, si fuera mánager, le pediría a Riquelme ir por el colombiano.