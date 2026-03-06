A qué árbitro designó la AFA para dirigir a River ante Huracán, tras la durísima crítica al manejo del Comité Ejecutivo

Luego de anunciar que se retira de las reuniones de Comité Ejecutivo, River ya conoce al juez que impartirá justicia en el debut del Chacho Coudet.

En las últimas horas River Plate causó un cimbronazo en el fútbol argentino al anunciar que no participará más de la reuniones del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol. Esta medida se tomó durante la reunión de CD en el Monumental y se debe a que el Millonario no está de acuerdo con los manejos a la hora de definir cuestiones trascendentales de los torneos, como el título a Rosario Central, el paro en el fútbol o el cambio en la clasificación a las copas internacionales para 2028.

Luego de conocerse esta noticia, la AFA designó a los árbitros de la fecha 10 del Torneo Apertura, ya que este fin de semana no habrá fútbol argentino debido al paro que comenzó el jueves 5 y culmina el domingo 8.

Te puede interesar River anunció que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA: el comunicado

Nicolás Ramírez dirigirá a River en el debut del Chacho Coudet En el estreno del Chacho Coudet, Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia el jueves 12 de marzo en Parque Patricios cuando River visite al Huracán de Diego Martínez en el Tomás Adolfo Ducó. Diego Bonfá y Agustín Méndez serán los árbitros asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Gonzalo Pereira. En la cabina del VAR estará a cargo Sebastián Habib y en el AVAR Gerardo Lencina.

Nicolás Ramírez, era el árbitro elegido para dirigir la final entre Huracán y Platense, pero se lesionó. Foto: NA Nicolás Ramírez dirigirá a River en el debut del Chacho Coudet. NA La elección del oriundo de 9 de Julio no pasó desapercibida en un contexto de especulaciones y morbo sobre el arbitraje argentino: la AFA designó a uno de los árbitros mejores calificados por la dirección del arbitraje, a quien suelen darle los partidos decisivos del fútbol argentino, y que no solo dentro de la asociación tiene el visto bueno, sino también en buena parte de la opinión pública.

Pablo Echavarría dirigirá el clásico Boca-San Lorenzo Por otro lado, el plato fuerte de la jornada será el clásico entre Boca y San Lorenzo el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:45 en la Bombonera. Allí, la AFA designó a Pablo Echavarría como juez principal (será la tercera vez que arbitrará este clásico en los últimos cuatro enfrentamientos), mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.