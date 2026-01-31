Ariel Broggi sumó a 3 nuevos refuerzos: ¿cuántos jugadores llegaron a Gimnasia?

Gimnasia sabe que necesita incorporarse de cara a un año largo en la Primera División y por eso este sábado se confirmaron tres nuevos refuerzos.

Ariel Broggi, DT del Lobo, tuvo una llamativa autocrítica luego del 0-1 ante San Lorenzo en el Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza viene de caer 1-0 ante San Lorenzo de Almagro en el primer partido como local de la Liga Profesional. Si bien había sumado tres puntos en Santiago del Estero, Ariel Broggi quería sumar más caras y experiencia de cara a las próximas fechas. Es por eso que este sábado se confirmó el arriba de tres futbolistas que vienen con recorrido en primera.

Tomás O'Connor, Tobías Cervera y Agustín Módica son los futbolistas que hoy se presentaron de manera oficial en el Lobo. O'Connor tiene 21 años y lleva proveniente de Rosario Central. Es volante central y ha jugado 32 partidos en la primera división del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2017615086903345398&partner=&hide_thread=false



#Incorporación Tomás O'Connor es refuerzo de Gimnasia.



El volante de 21 años arribó a nuestro Club proveniente de Rosario Central.



¡Éxitos con la Blanquinegra! pic.twitter.com/5KXcnKW53k — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 31, 2026 Cervera es un delantero centro, pero movedizo, de 23 años que también llega desde Rosario Central. Hizo inferiores y jugó en la primera de Aldosivi y llega para ser una variante más en ataque. En su carrera, sumando partidos de Copa Libertadores, disputó 86 partidos y anotó 14 goles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2017623307432923348&partner=&hide_thread=false



#Incorporación Tobías Ariel Cervera se sumó a las filas Blanquinegras.



El delantero marplatense de 23 años llega al Lobo proveniente de Rosario Central. Surgió en Aldosivi y también jugó en Platense. pic.twitter.com/y5ZQRuLaOd — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 31, 2026 Por último, Agustín Módica, delantero de 23 años, se suma desde el Canalla. Más movedizo que Cervera en ataque, pudiendo jugar por ambas bandas, ha disputado 30 encuentros con 7 goles en su haber.

Con estos tres nuevos refuerzos, Gimnasia y Esgrima de Mendoza cierra el mercado de pases con 17 refuerzos: