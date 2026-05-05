Gimnasia consiguió 19 puntos con aire para la permanencia: el juego y algunos integrantes en deuda

El lunes las tribunas del Lobo mendocino emitían sensaciones disímiles. El pueblo mensana tiene su gen de origen, inmutable e innegociable. Alegría medida, alivio y desazón por el juego desplegado.

En cada presentación, el hincha mensana valora el resultado y el juego desplegado. No alcanza con ganar; importan mucho el cómo y el estilo propio.

Al finalizar el primer torneo en la Liga Profesional, Gimnasia sumó 19 puntos, lo que sin ser una perfomance exitosa, es suficiente para darle esperanzas y cierta holgura en la búsqueda de permanecer en la mayor categoría de nuestro fútbol.

A comienzos de la temporada se barajaba como necesario, exitoso y posible conseguir entre 20 y 22 puntos como máximo. Los 19 conseguidos estuvieron muy cerca. Con 22 puntos podría haber disputado los playoffs.

Entre los 30 participantes, figura 21 por puntos y 24 por promedio. Un comienzo con algo de aire y sin apremio extremo, pero también sin margen de confianza y relajación.

Por el contrario, hay que acelerar y mejorar lo conseguido y eliminar debilidades y carencias.

Lo malo: en esta primera instancia los dos técnicos que dirigieron al equipo, no encontraron consistencia en el juego desplegado, solidez y confianza y tampoco se fundaron en el juego tradicional blanco y negro, basado en control, toque, juego de pases y vocación ofensiva.

Si, con la excepción de los enfrentamientos con Unión y en el clásico, el equipo mostró temple, garra y entrega. Con eso se consiguieron triunfos importantes.

Darío Franco, el entrenador actual, pareciera ser obcecado o despreciar la realidad del plantel que conduce.

Insiste con un planteo de 4/3/3, con un sólo volante neto de contención. Así la lucha en el medio campo se torna normalmente desfavorable, agravada por varios motivos.

Uno de los tres integrantes de ese medio campo, es el jugador más talentoso y el de mejor pie del equipo; Facundo Lencioni. En este planteo está obligado a marcar, lo que no es su mejor característica y a transitar largas distancias, desde la cercanía de su propia área hasta la contraria.

Festejo de Lencioni

Tamaño despliegue, lo aparta de jugar más adelantado, donde su gambeta hacia adelante, sus pases filtrados y su buen remate, serían de alto provecho para el equipo en general.

Gimnasia ha sido superado en la mayoría de los encuentros en ese medio campo y lo ha sufrido en extremo, aún en los triunfos. Fue claro y patente en el sufrido éxito logrado ante Defensa y Justicia. Penando hasta la última pelota, porque los últimos quince minutos el control del balón fue monopolio del equipo de Florencio Varela. Victoria sufrida.

Lo que viene: al no participar en la definición del torneo, Gimnasia debe aprovechar el tiempo para mejorar en algunos aspectos y superar debilidades:

A) Acondicionamiento físico: algunos jugadores necesitan especial mejoramiento de su aptitud física. Luciano Paredes es uno de ellos y otro caso notable es el de Ulises Sánchez , de buenas aptitudes técnicas, pero con debilidad física que lo apartó prácticamente del equipo. Indispensable recuperarlo.

Una pretemporada exigente en lo físico va a dotar al plantel entero de intensidad y vigor físico necesarios para la continuidad a venir.

B) Planteamiento técnico/táctico : si Darío Franco continúa siendo el entrenador debe reflexionar, eliminando dogmatismo y obstinación en pos de inteligencia práctica, conjugando el plantel de que dispone con las exigencias a afrontar. La lucha por dominar el medio campo es vital. También liberar a Lencioni, para que haga lo que mejor realiza.

Resultó inexplicable el último encuentro dejar a su jugador goleador Simoni en el banco Lució más a capricho o error que a decisión acertada.

Si se reemplaza al entrenador se debe optar por uno con experiencia, sentido práctico alejado de dogmas y conocedor de las exigencias de la Liga y de la historia y prosapia blanca y negra.

En el torneo venidero, Gimnasia afrontará como visitante partidos ante rivales bravos. Lo esperan en su casa San Lorenzo, Gimnasia de la Plata, Velez y Lanús. Rivales bravos.

C) Reforzar el plantel: la dirigencia ya aprendió que más no es mejor. En el nuevo libro de pases debe afinar la puntería y reforzar el plantel en todas las líneas, necesaria y obligadamente. A afinar el ojo y la puntería.

Gimnasia, pese a altibajos, vicisitudes y errores, finalizó cercano a la zona de play off. Se puede y debe mejorar.

Es posible y depende más de tarea propia que de suerte o circunstancias externas.