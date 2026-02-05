Gimnasia escuchó a su gente y bajó los precios para el próximo partido en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima decidió reducir el valor de las entradas en un sector clave del estadio tras el reclamo de los hinchas y pensando en el duelo ante Instituto.

Una respuesta directa al reclamo de los hinchas de Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima de Mendoza busca dejar atrás la dura derrota ante Unión en Santa Fe y ya pone la mira en el compromiso de este domingo frente a Instituto de Córdoba. Con la intención de que el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie luzca colmado, la dirigencia tomó una decisión importante: modificar los precios de las entradas en la Platea Norte, uno de los sectores más cuestionados por los hinchas en el inicio del Torneo Apertura.

El reclamo había sido claro en el debut como local y el club decidió darle validez, ajustando los valores para facilitar el acceso de la familia blanquinegra y generar un marco acorde a la importancia del encuentro.

redes lobo Las redes de Gimnasia y Esgrima comunicaron la novedad. Los nuevos valores para la Platea Norte La Platea Norte, ubicada sobre calle Lencinas, tendrá desde ahora precios más accesibles y cercanos a los de la tribuna popular. Los hombres abonarán $45.000 (antes $60.000), mientras que damas y jubilados pagarán $25.000. En tanto, los menores ingresarán por $15.000.

Desde la institución confirmaron además que el día del partido habrá venta de entradas físicas en las boleterías del Legrotaglie, únicamente con pago en efectivo, con el objetivo de agilizar el ingreso del público antes del inicio del partido ante “La Gloria”.