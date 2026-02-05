Crece el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia: su decisión tras ausentarse del último partido de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, que hoy cumple 41 años, está enojado con los manejos del Fondo de Inversión Pública saudí, dueño de su club y de Al-Hilal, entre otros.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años. A pesar de no estar en su prime, mantiene a una edad en la que la mayoría de los futbolistas ya están retirados un estado físico y futbolístico envidiables. Con los objetivos de alcanzar los 1000 goles (lleva 961) y jugar su sexto Mundial este 2026, se encuentra sumergido en un conflicto con su liga.

El lunes, el astro portugués decidió ausentarse del último partido del Al-Nassr, que pelea cabeza a cabeza por la punta la Saudi Pro League, ante Al-Riyadh. Esto no se debió a ninguna lesión, sanción o decisión táctica, sino a una protesta contra el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el cual maneja a los clubes más importantes del país, incluido en el que juega hoy el Bicho.

Cristiano Ronaldo entrenamiento Al-Nassr Cristiano Ronaldo estuvo entrenado con Al-Nassr durante la semana. @Cristiano Según el goleador luso, el PIF no gestiona a todos su equipos de manera equitativa y beneficia particularmente al Al-Hilal, actual puntero y máximo campeón del torneo saudí, y que en los últimos días incorporó a su excompañero en el Real Madrid, Karim Benzema, que estaba jugando en el Al-Ittihad (también gestionado por las mismas personas).

Cristiano Ronaldo decidió continuar con su "paro" y no jugar el próximo partido Tras todo el escándalo que se desató por su ausencia, CR7 volvió a presentarse en la semana a entrenar con su equipo y hasta hizo un posteo en redes con emojis de corazones amarillos y azules. Esto hizo especular a los fanáticos con que volvería a estar disponible para el encuentro de este viernes. Sin embargo, su "paro" silencioso continuará, al menos, por una fecha más.

"Cristiano Ronaldo sigue fuera del próximo partido de Al-Nassr contra Al-Ittihad el viernes", indicó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X. "Como se reveló aquí el lunes; no hay problemas con el personal ni la gerencia de Al-Nassr, no hay lesiones, no hay problemas físicos. Está molesto por la gestión del PIF con algunos clubes de la SPL", detalló.