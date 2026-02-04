"Cuti Romero se cree más grande que Tottenham": dura crítica en Inglaterra al defensor de la Scaloneta

El defensor argentino Cristian Romero quedó en el centro de la escena tras apuntar contra la dirigencia de los Spurs.

Cristian Cuti Romero volvió a quedar en el centro de la polémica en Inglaterra luego de expresarse públicamente contra la dirigencia de Tottenham. El defensor argentino, muy activo en redes sociales en los últimos meses, apuntó otra vez contra la gestión deportiva del club londinense tras el empate 2-2 ante Manchester City.

El cordobés, que disputó ese encuentro estando enfermo y debió salir en el entretiempo, cuestionó el manejo del plantel y la falta de refuerzos. En un primer posteo, incluso trató de mentirosos a los dirigentes —mensaje que luego borró—, pero mantuvo una frase que generó fuerte impacto: "Sólo teníamos once jugadores disponibles: cierto y vergonzoso".

cuti romero Opiniones a favor y en contra de Cuti Romero tras su posteo en redes sociales. Instagram @cutiromero2 Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos hinchas de los Spurs respaldaron el mensaje del campeón del mundo, interpretándolo como un reflejo del malestar generalizado por la actualidad del club, que atraviesa una temporada irregular en la Premier League.

La dura respuesta tras las críticas de Cuti Romero Sin embargo, también aparecieron cuestionamientos severos desde el periodismo británico. Uno de los más duros fue Simon Jordan, expropietario del Crystal Palace y actual comentarista, quien apuntó directamente contra Romero en talkSPORT: "Este tipo (Romero) es incontrolable. Creo que hace lo que quiere".

Jordan profundizó su crítica y sostuvo: "Se cree más grande que Tottenham. Lo hemos visto un par de veces en el pasado. Si tienes algo que decir, lo dices internamente. No uses las redes sociales para empezar a transmitir tu sabiduría particular. Creo que dejará el club en el verano".