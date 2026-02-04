El nuevo récord que rompió Mauro Icardi con la camiseta del Galatasaray

Mauro Icardi anotó un gol en el 3-1 sobre Istanbulspor por la Copa de Turquía y alcanzó una marca histórica con el Galatasaray.

El futuro futbolístico de Mauro Icardi es una verdadera incógnita. Con contrato vigente hasta finales de junio, no es seguro que continúe en Galatasaray la próxima temporada. Su relación con los directivos no es la mejor y la oferta que le hicieron para extender su vínculo es considerablemente inferior en términos económicos respecto a la actual.

Además, trascendió en los últimos días un supuesto interés de Luciano Spalletti para sumarlo a la Juventus, aunque no parece que las negociaciones vayan a dar frutos en el corto plazo. Pero, en el mientras tanto, el delantero de 33 años sigue defendiendo la camiseta rojinaranja y este miércoles rompió un nuevo récord.

El gol con el que Icardi se convirtió el máximo goleador extranjero de Galatasaray Los Leones derrotaron 3-1 a Istanbulspor por la tercera fecha de la Copa de Turquía. El primer gol del encuentro lo marcó el rosarino a los 4 minutos y festejó por duplicado, ya que no solo aportó para darle la victoria a su equipo, sino que también se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del club.

Con el de hoy, alcanzó los 73 gritos totales con Galatasaray y superó así al icónico rumano Gheorghe Hagi, quien registraba 72 tantos anotados en 192 partidos disputados entre 1996 y 2002. Dos semanas atrás lo había sobrepasado como el mayor artillero foráneo en la Superliga Turca, y ahora rompió también su récord general contando todas la competencias, nacionales e internacionales.