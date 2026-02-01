El DT de un gigante de Europa quiere a Mauro Icardi: "Uno de los mejores delanteros que entrené"

Mauro Icardi, hoy figura del Galatasaray, está en el radar de un grande del Viejo Continente que hoy es dirigido por un exentrenador del rosarino.

Cuando no está lesionado o afectado por su problemática vida personal, Mauro Icardi se destaca como un delantero de primer nivel mundial y siempre es un futbolista del cual todos los rivales deben precaverse. Hoy como uno de los delanteros estrella del Galatasaray (junto al nigeriano Victor Osimhen), sigue dando de que hablar.

Con contrato vigente hasta junio de este 2026 en el club turco, es poco probable que continúe cuando finalice su vínculo a mitad de año. De hecho, existe la latente posibilidad de que ni siquiera lo complete, ya que el entrenador de un gigante de Europa quiere incorporarlo antes de que cierre el mercado de pases.

Luciano Spalletti quiere a Icardi para la Juventus Luciano Spalletti Spalletti busca reforzar la delantera con Icardi. @JuventusFC Se trata de Luciano Spalletti, quien dirige a la Juventus desde 2025 -asumió poco después de dejar la Selección de Italia- y está buscando reforzar la delantera para el tramo final del campeonato, con la definición de la Serie A por delante y también los playoffs de la Champions League, en la que, curiosamente, se enfrentarán los de Turín con los de Estambul.

El libro de fichajes en Italia cierra este lunes por la noche y representantes de la Vecchia Signora se encuentran en Turquía negociando por el atacante rosarino. Con el futbolista de 32 años ya habría un acuerdo de palabra y la intención es que firme por 18 meses (hasta mediados de 2027). La parte más difícil son las conversaciones con el Galatasaray, que no están del todo dispuestos a deshacerse de él ante la dificultad de encontrar a un potencial reemplazo.