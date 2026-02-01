El llanto de Nico Paz tras fallar un penal clave con el Como y la conmovedora reacción de los hinchas

Nico Paz malogró una pena máxima en la última jugada del partido ante Atalanta que podría haberle dado al Como una victoria trascendental en la Serie A.

Nicolás Paz es uno de los futbolistas jóvenes más prometedores de todo el mundo y, con 21 años, ya es una de las grandes figuras de la Serie A. Desde su llegada al Como 1907 en 2024, supo destacarse por encima de la media y los hinchas le han tomado mucho afecto, llegando a bancarlo incluso cuando comete errores trascendentales.

Así quedó demostrado este domingo tras el empate 0-0 como local ante Atalanta por la fecha 23 del campeonato italiano. En tiempo de descuento, los Lariani tuvieron un penal que los dejaba a las puertas de quedarse con un triunfo clave y trepar al quinto puesto de la tabla. El encargado de ejecutarlo fue el volante hispano-argentino.

El penal fallado por Nicolás Paz en la última jugada El penal fallado por Nicolás Paz en la última jugada Lamentablemente, su disparo fue defectuoso, débil y poco esquinado, lo que no le generó muchos problemas al arquero de la Dea, Marco Carnesecchi, para atajarlo. De este modo, al elenco blanquiazul se le escaparon 2 puntos de oro y el mediocampista extendió su mala racha desde los doce pasos, ya que hasta ahora erró las 3 penas máximas de las que se encargó desde que llegó a Italia.

Este nuevo yerro, que le costó la victoria a su equipo, afectó notoriamente a Nico Paz, quien tras el pitazo final se largó a llorar desconsoladamente y ni sus compañeros ni su DT, Cesc Fábregas, consiguieron aliviar su dolor. Pero esta desgarradora escena daría lugar a un conmovedor desenlace.