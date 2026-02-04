¡Bomba! Afirman que Mauro Icardi se casaría este año con la China Suárez en Argentina

Facundo Ventura contó en el programa de Moria Casán una noticia que sorprendió a todos y que podría hacer estallar a Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez están viviendo una hermosa historia de amor que se blanqueó en medio del escándalo con Wanda Nara. La noticia la dio a conocer Facundo Ventura en el programa de Moria Casán y sorprendió a todos.

"Se viene la sentencia de divorcio en Italia y, como es un divorcio vincular, le permite la posibilidad a Mauro Icardi de que se vuelva a casar", comenzó contando el periodista en El Trece.

Además, dejó en claro que "me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China Suárez. También me contaron que se van a casar en Argentina, señores". Eso sorprendió a Moria Casán, que se mostró contenta con la noticia y dejó en claro que "voy a ser la madrina yo".

