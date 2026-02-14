Cristiano Ronaldo volvió a jugar en Al-Nassr y convirtió un gol: a cuántos quedó de los 1000

Ronaldo regresó tras ausentarse tres partidos y anotó en la fecha 21 de la Saudi Pro League. Ya suma 962 goles oficiales.

Cristiano Ronaldo dejó atrás su ausencia en Al-Nassr y volvió este sábado en la victoria 2-0 ante Al Fateh por la fecha 21 de la Saudi Pro League. Tras perderse tres partidos en señal de protesta por diferencias con el manejo del Fondo de Inversión Público, el portugués regresó y lo hizo como mejor sabe: marcando.

El gol llegó tras un desborde de Sadio Mané por izquierda. El senegalés tiró el centro rasante y Cristiano apareció por el medio del área para definir con un toque preciso, imposible para el arquero. Una escena repetida a lo largo de su carrera y que, a los 41 años (cumplidos el 5 de febrero), sigue vigente.

Cristiano Ronaldo volvió, hizo un gol y ya mira más de cerca los 1000 Cristiano Ronaldo levantó su protesta y marcó ante Al Fateh Cristiano Ronaldo levantó su protesta y marcó ante Al Fateh. @thmanyahsports Con este tanto, el delantero alcanzó los 962 goles oficiales como profesional. Es decir, quedó a 38 de los 1000, una marca que persigue desde hace tiempo y que mantiene en vilo al mundo del fútbol.

En la liga saudí restan 17 fechas en la temporada 2025/26. Además, Al-Nassr está en octavos de final de la AFC Champions League 2, donde ya ganó 1-0 su primer cruce ante el FK Arkadag de Turkmenistán. Si avanza, podría sumar hasta seis partidos más y acercarse todavía más al objetivo antes del Mundial 2026.