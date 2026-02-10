Arabia en vilo: qué hará Cristiano Ronaldo tras ausentarse de dos partidos del Al-Nassr como protesta

Luego de no jugar dos partidos con el club saudí debido a su huelga, Cristiano Ronaldo tomó una tajante decisión de cara al próximo compromiso.

Cristiano Ronaldo estuvo en el centro de la escena durante esta última semana en Arabia Saudita. El astro portugués hizo una huelga contra los dueños del Al-Nassr, su club, debido a a tres motivos: los fichajes en el país, una deuda salarial con empleados y el congelamiento del Director Deportivo y el Director General.

Estos tres puntos provocaron que el luso tomara la decisión de alejarse por tiempo indefinido de los terrenos de juego y no disputar los partidos ante Al Riyadh y Al Ittihad.

Ahora, tras dos semana sin disputar ningún compromiso, Cristiano Ronaldo tomó una fuerte decisión sobre el tema que lo tiene en vilo a él y toda Arabia Saudita: volverá a jugar este sábado contra Al Fateh, según informó el medio portugués A Bola.

Cristiano Ronaldo: dos goles en el anteúltimo partido de 2025 y cada vez más cerca de los 1000. Cristiano Ronaldo volverá a jugar con el Al-Nassr este sábado. Foto: Getty Images Cristiano Ronaldo volverá a las canchas tras su huelga contra los dueños del Al-Nassr Tras resolverse buena parte de los inconvenientes que lo empujaron a adoptar una decisión de alto impacto, tal como informó un reconocido medio internacional, todo apunta a que Ronaldo volverá a la actividad este fin de semana con la camiseta de Al-Nassr, en el marco de una nueva fecha de la Saudi Pro League.