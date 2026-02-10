Arabia en vilo: qué hará Cristiano Ronaldo tras ausentarse de dos partidos del Al-Nassr como protesta
Luego de no jugar dos partidos con el club saudí debido a su huelga, Cristiano Ronaldo tomó una tajante decisión de cara al próximo compromiso.
Cristiano Ronaldo estuvo en el centro de la escena durante esta última semana en Arabia Saudita. El astro portugués hizo una huelga contra los dueños del Al-Nassr, su club, debido a a tres motivos: los fichajes en el país, una deuda salarial con empleados y el congelamiento del Director Deportivo y el Director General.
Estos tres puntos provocaron que el luso tomara la decisión de alejarse por tiempo indefinido de los terrenos de juego y no disputar los partidos ante Al Riyadh y Al Ittihad.
Ahora, tras dos semana sin disputar ningún compromiso, Cristiano Ronaldo tomó una fuerte decisión sobre el tema que lo tiene en vilo a él y toda Arabia Saudita: volverá a jugar este sábado contra Al Fateh, según informó el medio portugués A Bola.
Cristiano Ronaldo volverá a las canchas tras su huelga contra los dueños del Al-Nassr
Tras resolverse buena parte de los inconvenientes que lo empujaron a adoptar una decisión de alto impacto, tal como informó un reconocido medio internacional, todo apunta a que Ronaldo volverá a la actividad este fin de semana con la camiseta de Al-Nassr, en el marco de una nueva fecha de la Saudi Pro League.
De acuerdo con lo trascendido en las últimas horas, el delantero portugués no integrará la delegación que viajará a Turkmenistán para enfrentar a Arkadag por la Liga de Campeones de Asia. La planificación del cuerpo técnico indica que su regreso oficial se producirá en el torneo local, escenario elegido para el reencuentro con la afición, que tomó partido y respaldó al astro en su conflicto con la dirigencia del conjunto de Arabia Saudita.