Una mendocina debutó en el triunfo de Las Leonas en la Pro League

Milagros Alastra dio este martes 10 de febrero uno de los pasos más importantes de su carrera deportiva. La mendocina de 19 años tuvo su debut oficial con Las Leonas en la goleada 5 a 0 frente a Irlanda, por la segunda ventana de la Pro League 2025/26, disputada en Hobart, Australia.

El ingreso de la jugadora formada en la UNCuyo se dio a los siete minutos de juego luciendo la camiseta número 64 en su espalda. Así, Mendoza volvió a tener representación en el seleccionado mayor femenino de hockey , ahora de la mano de una de sus jóvenes figuras.

Las Leonas le dedicaron un posteo a la primera aparición de Milagros Alastra con la camiseta de la selección nacional mayor.

El triunfo marcó además el regreso de Argentina a la competencia internacional tras la primera ventana disputada en Santiago del Estero. Allí, el equipo dirigido por Fernando Ferrara había sumado una victoria, un empate con punto bonus y una derrota, con un partido pendiente ante Países Bajos que podría jugarse en junio.

Las Leonas se impusieron con autoridad ante Irlanda gracias a los goles de Agustina Gorzelany, María José Granatto, Lara Casas, Julieta Jankunas y Brisa Bruggesser. En ese encuentro, Alastra integró el banco de suplentes y concretó su estreno oficial en la camiseta albiceleste.

Las Leonas vs Irlanda - Milagros Alastra

Con este resultado, Argentina acumula 8 puntos en cuatro partidos, con dos victorias, un empate con punto bonus y una derrota. El equipo se mantiene por detrás de Países Bajos y Bélgica, que lideran la tabla aunque con más partidos disputados.

El plantel nacional continuará su gira por Australia este miércoles 11 de febrero ante las locales, desde las 5.30 hora argentina. Luego volverá a enfrentar a Irlanda el viernes 13 y cerrará la ventana el sábado 14 con un nuevo cruce frente a Australia.

Un camino trabajado desde muy chica

La joven jugadora formada en la UNCuyo debutó con Las Leonas y sigue dando pasos firmes en el seleccionado mayor.

El debut de Alastra en Las Leonas no aparece como un golpe de suerte, sino como la consecuencia de un proceso sostenido. En una entrevista reciente con MDZ, la jugadora contó que desde chica su sueño fue representar a Argentina y que eso la llevó a modificar rutinas mucho antes de llegar a una selección.

“Entrenaba de más, iba a entrenamientos particulares, clínicas y campus, y empecé a aprender sobre la alimentación y el descanso”, explicó. Ese recorrido previo fue el que le permitió adaptarse con naturalidad a las exigencias del alto rendimiento.

Hoy, con apenas 19 años, Alastra ya transitó los procesos juveniles, fue figura en Las Leoncitas y empieza a sumar minutos en el seleccionado mayor. Su presente confirma una proyección que se viene construyendo paso a paso y lejos de los grandes centros del hockey argentino.

La mirada de quien la vio crecer

José González es entrenador de hockey y uno de los responsables del campus de entrenamiento Hockey Management. José conoce a Milagros Alastra desde antes de que su nombre empiece a circular en el radar nacional. El entrenador la acompañó en una etapa que define carreras y personalidades. Luego del debut de Mili en Las Leonas, José dialogó con MDZ: “La satisfacción es enorme, sobre todo haberla podido acompañar justo en la etapa más sensible que tienen los jugadores, que es la juvenil”, explicó, al recordar esos primeros años de trabajo conjunto.

El vínculo comenzó en 2019, cuando Milagros daba sus primeros pasos en séptima división. Durante la pandemia, el proceso se profundizó. “Cuando se habilitó entrenar, empezó con los campus de Hockey Management y desde ese momento no paró nunca de entrenarse”, contó González, que destacó la constancia como uno de los rasgos más visibles en su crecimiento.

José González en el centro del equipo de la UNCuyo que tiene a Mili Alastra como una de sus protagonistas.

Más allá de lo deportivo, el entrenador resaltó su forma de ser dentro y fuera de la cancha. “Es una persona hermosa, donde va se hace querer. Nunca un mal gesto, siempre positiva, siempre para adelante”, describió. Esa actitud, sumada a su perfil bajo, la convirtió en una compañera valorada en todos los equipos que integró.

Para González, el principal diferencial de Alastra está en lo mental. “Lo más importante que tiene es su cabeza y que siempre tuvo los pies sobre la tierra”, afirmó. Ni en los momentos de frustración ni en los de éxito perdió el equilibrio. “Entiende que cuando no salen las cosas no es la peor y cuando salen no es la mejor del mundo. Siempre tuvo el foco claro y trabajó muy duro para estar donde está”, sentenció.

Sobre su debut ante Irlanda, el análisis fue positivo y realista. “Jugó el partido que tenía que jugar: correcto, simple, haciendo lo fácil”, señaló. Incluso se mostró sorprendido por la cantidad de minutos que tuvo en cancha. “Pensé que iba a jugar menos, pero la vi bien. Para un primer partido, con toda la tensión que genera, estuvo a la altura”, declaró sobre el primer partido de Alastra en la selección mayor.

Objetivos claros y un futuro abierto

Milagros Alastra debutó con Las Leonas y reafirmó su crecimiento dentro del hockey argentino.

Más allá del gran presente que atraviesa, Alastra mantiene los pies sobre la tierra. “Mi objetivo a corto plazo es seguir creciendo y aprendiendo en el deporte y como persona”, señaló en diálogo con MDZ, sin correrse de un discurso medido y coherente con su forma de vivir el hockey.

Cuando proyecta más allá, la imagen sigue siendo la misma camiseta. “Dentro de cinco años ojalá que representando a Argentina y disfrutándolo con mis seres queridos”, expresó, marcando que el disfrute y el entorno siguen ocupando un lugar central.

El estreno con Las Leonas suma un nuevo capítulo a una historia que ya tiene hitos importantes, pero que todavía se está escribiendo. Para Mendoza, el debut de Milagros Alastra vuelve a confirmar que el talento también se forma en todo el país.