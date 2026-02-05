Recuperaron parte de los muebles de la DJ mendocina a la que le desvalijaron el departamento

El drama de DJ Valentinna, la joven mendocina a la que le desvalijaron el departamento , parece llegar a su fin porque la Policía de Mendoza encontró sus muebles y electrodomésticos tras un allanamiento. Fue la misma mujer la que dio a conocer la noticia en las redes sociales y agradeció el accionar policial y a sus seguidores.

“Ayer se realizó un allanamiento y se recuperaron muchas cosas del departamento. Los muebles y electrodomésticos van a volver de donde salieron”, dijo Valentina en un video que compartió en sus redes oficiales.

A pesar de haber encontrado sus pertenencias, la joven aseguró que continuará con el proceso judicial que inició contra el hombre que vivía en el departamento de la Quinta Sección. “Vamos a seguir haciendo lo que sea necesario con la Policía y la Justicia para que Mauricio Montivero cumpla la condena por este delito y por otros delitos que ha cometido”, explicó.

En diálogo con MDZ hace unos días, la productora musical relató que todos los años viaja para trabajar en clubes de Ibiza, en España, por lo que se ausenta durante varios meses y suele buscar a alguien de su entorno que pueda cuidar y vivir en el departamento que alquila desde hace tiempo cerca del cruce de calles Coronel Rodríguez y Olegario Andrade.

Mayormente, confesó, su intención es que su mascota, un gato llamado Cinza, tenga compañía durante esos periodos. Por eso, siempre busca personas de confianza y que sean "pet friendly".

Así, mientras trabajó en Ibiza a mediados de 2025, su hermano estuvo viviendo en el departamento y luego también lo hizo una amiga. Sin embargo, ambos tenían viajes programados, motivo por el cual tuvo que reiniciar la búsqueda y de esta manera llegó a contactarse con Mauricio Gabriel Montivero Navarrete, a quien conocía de su infancia, pero le había perdido el rastro en los últimos años.

Pese a eso, la DJ mendocina le propuso rentarle el departamento completamente amoblado por un módico precio, con la condición de que cuidara sus pertenencias y también a su mascota. Así, Montivero Navarrete aceptó y en septiembre se mudó a esa vivienda de la Quinta Sección.

Así anunció la DJ la recuperación de sus pertenencias

DJ Valentinna DJ Valentinna cuenta que recuperó sus pertenencias.

Al mes siguiente, Valentinna lo contactó y le anticipó que iba a regresar a la Argentina, por lo que necesitaba que se retirara del departamento en noviembre. Frente a eso, el inquilino le pidió quedarse un mes más y la productora musical aceptó.

De esa manera, las semanas pasaron y hacia fin de año Montivero Navarrete dejó de pagar el alquiler y los servicios. Posteriormente, el 29 de enero, bloqueó a Valentinna en WhatsApp y dejó de contestarle mensajes y llamadas, justo un día antes de tener que entregar la llave del inmueble, relató la mujer.

Al día siguiente, el viernes 30 del pasado mes, la DJ mendocina se dirigió hasta el departamento, abrió con su llave y descubrió lo peor: el inquilino había vaciado por completo el lugar y robó todas sus pertenencias, surge de la denuncia que radicó este lunes en la Oficina Fiscal Capital.

Entre los elementos sustraídos se encontraban su cama, una heladera, un televisor, un microondas, mesas, sillas, ropa, zapatillas, calzado de montaña, un masajeador y una juguera, detalló Valentinna durante la charla que mantuvo con este portal.