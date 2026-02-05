El Gobierno porteño clausuró una casa tomada de 50 habitaciones y cinco locales frente al Spinetto Shopping

La Ciudad de Buenos Aires clausuró una enorme propiedad ubicada en Alsina 2311, en el barrio de Balvanera , frente al Spinetto Shopping , tras constatar peligro inminente y riesgo estructural. Se trata de una casa de 50 habitaciones y cinco locales comerciales, que se encontraba usurpada desde hacía más de dos décadas.

El inmueble ya había sido clausurado en 2019 , pero continuaba ocupado de manera irregular. En los últimos años, vecinos de la zona denunciaron reiteradamente ruidos molestos y episodios de violencia , lo que aceleró la intervención de las autoridades porteñas.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que la casa de Alsina 2311 se convirtió en la propiedad recuperada número 573 , en el marco de las políticas impulsadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri , orientadas a garantizar el respeto de la propiedad privada , reforzar el orden público y mejorar la seguridad barrial.

“Algunos quieren que la Ciudad se parezca a lo peor del conurbano y no lo voy a permitir”, sostuvo Jorge Macri tras el operativo. Y agregó: “Esta Ciudad tiene un estilo de vida que voy a cuidar y proteger. Lo que sea ilegal no va conmigo; será difícil, será complejo, pero estoy dando esa batalla: en la Ciudad la propiedad privada se respeta”.

Una vez finalizado el procedimiento, albañiles tapiaron puertas y ventanas de la propiedad para impedir que vuelva a ser intrusada. El operativo contó con la participación de distintas áreas del Gobierno porteño, que evaluaron el estado edilicio y avanzaron con la clausura definitiva por razones de seguridad.

Se terminó la época de la resignación y la tibieza. Este lugar estuvo más de 20 años usurpado. Lo recuperamos y se lo devolvimos a sus dueños. Propiedad número 573 recuperada. Ley, orden y propiedad privada. pic.twitter.com/Gf62qdV6rw

gobierno porteño GCBA

Otros edificios emblemáticos recuperados

En los últimos dos años, la Ciudad logró recuperar numerosos inmuebles de alto valor patrimonial que se encontraban tomados. Entre ellos figuran la Casa Blaquier en el Casco Histórico, el llamado “Elefante Blanco” de la avenida Olazábal en Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la Casona de Costanera Sur y una parte del Mercado de Bonpland en Palermo.

La semana pasada, además, fue recuperado un edificio ubicado en Tucumán al 1700, en el barrio de San Nicolás, que pertenecía al Conicet y estaba usurpado desde hacía más de 40 años. Allí se hallaron banderas y estandartes de agrupaciones políticas, junto con panfletos y material partidario.

gobierno porteño GCBA

Más desalojos en distintos barrios porteños

En el mismo marco, el Gobierno de la Ciudad también desalojó un espacio ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en Parque Avellaneda, que estaba ocupado por una cooperativa de cartoneros, y un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo, tomado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), donde funcionaba un campo de deportes con permisos vencidos desde hacía más de una década.

Desde el Ejecutivo porteño remarcan que estos operativos buscan llevar tranquilidad a los vecinos y reforzar el cumplimiento de la ley en todos los barrios de la Ciudad.