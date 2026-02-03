Festeja el Gobierno: por falta de quórum se cayó la reunión de gobernadores por la reforma laboral

A una semana de la votación en el Senado del proyecto de reforma laboral , el operativo fragmentación del Gobierno dio nuevamente resultado y desactivó una cumbre de gobernadores opositores, que estaba pensada para este miércoles en Buenos Aires.

Si bien la sede y el horario estaban confirmados, la ratificación de los presentes estaba en duda y su concreción estaba supeditada a una concurrencia aceptable de aquellos mandatarios provinciales que se resisten a acompañar el texto que impulsa el Gobierno y que reclama modificaciones.

El propio pampeano Sergio Ziliotto confirmó este martes, tras su visita a Casa Rosada , que se estaba definiendo cómo se iba a producir ese encuentro con sus pares. "Mañana está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no", dijo.

Pasaron las horas y no había ratificación de la reunión. A pesar de los intentos de los sectores más combativos a los libertarios, no hubo acompañamiento de los gobernadores peronistas y de partidos provinciales que mantienen diálogo con la Casa Rosada y que piensan que seguir negociando con los funcionarios es mejor que salir a confrontarlos.

Axel Kicillof de Buenos Aires, Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Ricardo Quintela de La Rioja y el mencionado Ziliotto eran algunos de los gobernadores que promovían medir fuerzas con el Ejecutivo en una señal de federalismo. A esa reunión también se podía sumar el santiagueño Elías Suárez . Las principales dudas venían del lado de Raúl Jalil de Catamarca, Martín Llaryora de Córdoba, Carlos Sadir de Jujuy, Hugo Passalacqua de Misiones, Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro y Gustavo Sáenz de Salta, quienes muestran visibles reparos contra el texto de modernización laboral, pero apuestan a las conversaciones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el ministro del Interior, Diego Santilli y su par de Economía , Luis Caputo .

A partir del afán de mostrar predisposición para avanzar en posibles cambios, fuentes de los gobernadores kirchneristas no ocultaron su enojo con esa especulación, en diálogo con MDZ: "Cada uno se hará responsable de su accionar, si terminan entregan a sus trabajadores por una rotonda".

Los funcionarios que envió Javier Milei reparten obras y recursos frescos para distintas provincias, aunque los mandatarios insisten en su reclamo de modificar el proyecto. En especial piden retocar el capítulo fiscal que pretende rebajar las escalas del Impuesto a las Ganancias de las sociedades. Las provincias apuntan a esos artículos ya que implicará una merma de su recaudación debido a que es un tributo coparticipable.

Para evitar que sucumba el proyecto en el final del camino, en Balcarce 50 evalúan compensaciones para los gobernadores, aunque no precisan de qué manera podría materializarse esa asistencia especial. Lo único que está claro en la mesa violeta es que no aceptarán retirar ese capítulo fiscal, por lo que el apoyo dialoguista en su totalidad sigue siendo una incógnita.