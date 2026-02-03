Reforma laboral: Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con un gobernador que criticó el proyecto

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , recibió este lunes en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto , en una reunión de la que también participó el ministro del Interior, Diego Santilli . Tras el encuentro, el mandatario provincial reiteró su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y volvió a reclamar por la deuda de la Nación con su provincia.

Ziliotto llegó a la Casa Rosada a las 10, luego de dos audiencias que habían sido suspendidas previamente por motivos personales y por las condiciones climáticas que afectaron a La Pampa. El encuentro se extendió por poco más de una hora.

Al término de la reunión, el gobernador pidió avanzar con un proyecto que “beneficie a todos” y reclamó ampliar el debate sobre el articulado elaborado por los ministros Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; y Luis Caputo, de Economía.

“Una reforma laboral es algo que tiene que beneficiar a todos, y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente en la redacción tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, afirmó Ziliotto desde el Patio de Palmeras.

En esa línea, sostuvo: “Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli, de que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores. La CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”.

El gobernador agregó que se trata de “reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores; si no, va a ser una ley que no va a tener asiduos”. Y completó: “Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está, y creo que ese debate tiene que incluir a mayor cantidad de actores”.

Los argumentos de Zilitto en contra de la reforma laboral

Durante el encuentro, Ziliotto volvió a reclamar por la deuda que mantiene la Nación con La Pampa, que estimó en 400.000 millones de pesos correspondientes al déficit previsional. La provincia integra el grupo de distritos que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y que no reciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

En ese marco, el mandatario provincial señaló: “Hemos solicitado la transferencia de una operatoria de 636 viviendas Procrear que la provincia de La Pampa está dispuesta a terminar, adjudicar y administrar”. También indicó que “surgió el tema de las rutas nacionales”.

Desde el Gobierno buscan sumar apoyos para avanzar con el proyecto de “modernización” laboral. Con las sesiones extraordinarias en marcha, el oficialismo apunta a tratar la iniciativa en el recinto del Senado el próximo 11 de febrero y mantiene conversaciones con gobernadores y distintos sectores políticos.