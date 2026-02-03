Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral tiene los votos y va al recinto la semana próxima

La presidenta de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , anunció este martes que el oficialismo, junto a bloques dialoguistas, solicitó una sesión especial para el 11 de febrero con el objetivo de debatir la reforma laboral . Según afirmó, existe consenso en el 95% del articulado con las fuerzas que acompañarán la iniciativa.

“Creemos que tenemos los votos”, sostuvo Bullrich ante la prensa tras un encuentro con los jefes de bloque Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

La reunión, realizada en el despacho del bloque radical, contó además con la participación de legisladores de distintos espacios provinciales y aliados: Beatriz Ávila (Independencia), Martín Goerling Lara (PRO), Carlos Camau Espínola (Provincias Unidas) y Julieta Corroza (La Neuquinidad).

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, afirmó Bullrich.

Según el cálculo del oficialismo, además de los 20 votos propios, la iniciativa sumaría el respaldo del Frente Cívico, tres senadores del PRO, siete de los diez radicales, dos del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, uno de Independencia, uno de La Neuquinidad, uno de Despierta Chubut y uno de Provincias Unidas, lo que permitiría alcanzar 37 votos afirmativos .

A ese número podrían sumarse, además, los votos de dos senadores de Santa Cruz y una legisladora por Salta que no participaron del encuentro de este martes, lo que elevaría el apoyo potencial hasta 40 votos.

Dentro del bloque radical, que cuenta con diez integrantes, persisten algunas incógnitas. En particular, no está definida la posición de Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kronberger, quienes no responden a gobernadores y suelen adoptar posturas críticas frente al Gobierno nacional.

Vischi, según confiaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, manifestó ante sus allegados que está trabajando para “sumar a todos los radicales para que respalden el proyecto de reforma laboral”.

La discusión sobre el proyecto

Bullrich también aclaró que las modificaciones al proyecto se conocerán “recién en el recinto” y que no se difundirán previamente mientras no exista un acuerdo integral sobre el texto. En ese sentido, reiteró que “tenemos el 95 por ciento de los temas cerrados”, aunque reconoció que aún hay discusiones abiertas entre los gobernadores y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, especialmente en el capítulo impositivo.

La senadora justificó la decisión de no adelantar cambios al señalar que “pensamos que es mejor trabajar así, y que, de alguna manera, la ley se discuta como se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes o no se vaya interpretando parte por parte”.

Finalmente, evitó precisar si la votación será por capítulos o por artículos, aunque aseguró que “será una votación ordenada” y que, dado el nivel de acuerdo alcanzado, “no va a haber modificaciones extras en el recinto”.