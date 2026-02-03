La Libertad Avanza afina su estrategia para defender la reforma laboral y el paquete de extraordinarias

El bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para pulir la estrategia para defender los proyectos que el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del presente mes.

El encuentro, organizado por el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, se realizará a las 18 en el Salón de Honor del Palacio Legislativo y, según confiaron altas fuentes del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas, tendrá “muy buena convocatoria” de legisladores.

La agenda que se trabajará en este llamado a sesiones extraordinarias , período que culminará el 27 de febrero, estará delimitada por el paquete de proyectos que envió el Gobierno, que incluyen la reforma de "modernización" laboral, el gran caballito de batalla del oficialismo en este verano.

Este proyecto, que ya tiene dictamen de mayoría desde diciembre, empezará su recorrido por el Senado, donde la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich , pretende abrir el recinto el 11 de febrero para avanzar con la media sanción.

Unión por la Patria se resigna a que la iniciativa logrará aprobarse en el Senado y anticipa que acudirá a Justicia para frenar sus efectos "regresivos" e "inconstitucionales" en el hipotético caso de que Diputados convalide la media sanción y sea ley.

La reforma a la Ley de Glaciares, una propuesta en la que convergen el Gobierno con las provincias mineras, también iniciará su itinerario en la Cámara alta.

Mientras esperan por la reforma laboral, los diputados del oficialismo no deberán perder tiempo ya que les toca avanzar con el resto del repertorio de extraordinarias, en el que sobresale la reforma del Régimen Penal Juvenil, con la polémica propuesta para bajar la edad de imputabilidad.

Esta iniciativa ya se debatió en siete reuniones de comisión en 2024, mientras que el año pasado hubo dos encuentros, el 12 de marzo y 19 de marzo respectivamente, hasta que en mayo salió el dictamen.

Por diferentes motivos, el tema no fue prioridad del Gobierno y se fue "pateando", pero Patricia Bullrich le dio un nuevo impulso para avanzar en un nuevo dictamen en estos primeros meses del calendario.

Si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe en la correlación de fuerzas del Congreso se haya en los 14 años.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

En Unión por la Patria, el principal bloque de oposición, la postura mayoritaria es de rechazo a una iniciativa punitivista que consideran “demagógica” y que pretende solucionar con el Código Penal una problemática que está enraizada en las desigualdades sociales.

Sin embargo, diputados peronistas sueltos como el massista Ramiro Gutiérrez se desmarcan de la posición mayoritaria del bloque y proponen establecer la edad mínima punible en 14 años.

La bancada que preside Germán Martínez también se reunirá el miércoles para plantear una estrategia de resistencia frente al avance del oficialismo tanto en la Ley Penal Juvenil como la reforma laboral y otro tema que inquieta porque provoca desacuerdos internos: el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

En la interna del bloque, la mayoría tiene una postura favorable, especialmente porque funcionaría como un contrapeso respecto de eje comercial con Estados Unidos al que el presidente Javier Milei pretende subordinar las relaciones exteriores del país.

Uno de los primeros en expresarse fue el senador nacional Jorge Capitanich, quien considera que este acuerdo abre oportunidades de expansión comercial, aunque se mostró cauto respecto del impacto que podría tener para sectores sensibles de la economía argentina.

Desde otra vereda, el diputado nacional y referente de Patria Grande Juan Grabois adelantó su rechazo: "Olvídense que vote el acuerdo con la U.E.".

Al margen de estas desavenencias, un diputado nacional del bloque que talla fuerte en asuntos de política exterior explicó que el texto del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea aún debe ser autenticado por el cuerpo diplomático de Paraguay, donde el pasado 17 de enero se firmó el acuerdo, ya que la versión en español contiene “errores” de redacción.

De ese modo, no darían los plazos para ser votado en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, tal como pretende el Gobierno.