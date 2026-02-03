Reforma laboral: Patricia Bullrich encabeza una reunión clave en el Senado con los aliados, que piden cambios

Patricia Bullrich acelera las negociaciones políticas para garantizar los votos necesarios antes del debate de la reforma laboral en el Senado . La presidenta del bloque de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich, encabezará esta tarde una nueva ronda de reuniones con representantes de la UCR, fuerzas provinciales y aliados ocasionales.

El encuentro de esta tarde, que será en el despacho del bloque UCR, que lidera el correntino Eduardo Vischi, será con el objetivo de ordenar apoyos y despejar resistencias antes de que el proyecto llegue al recinto, previsto para mediados de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias.

Bullrich sabe que el oficialismo no tiene mayoría propia y apunta a sellar acuerdos con sectores dialoguistas y bloques provinciales para evitar una derrota en el recinto.

La estrategia del oficialismo es consolidar el llamado “grupo de los 44”, la mayoría alternativa que permitió aprobar el Presupuesto, y replicar ese esquema para avanzar con la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda legislativa del Gobierno de Javier Milei.

Las negociaciones se concentran en varios puntos sensibles del proyecto. Uno de los principales focos de conflicto es la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida que impacta en la recaudación y genera preocupación entre los gobernadores por la caída de recursos coparticipables. Desde los bloques provinciales reclaman compensaciones para evitar un desfinanciamiento de las arcas locales.

Otro punto en discusión es el Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes patronales destinados a cubrir indemnizaciones. Algunos senadores proponen limitar su alcance a las pymes y excluir a las grandes empresas, mientras que el oficialismo defiende el esquema original del proyecto.

También se debaten cambios en los aportes patronales y otras modificaciones con impacto fiscal y previsional, que concentran objeciones de sectores que acompañan la reforma en general, pero exigen ajustes en artículos puntuales.

La Casa Rosada sigue de cerca la negociación

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, participa de las conversaciones con gobernadores para destrabar apoyos y reducir la resistencia política al paquete de medidas impulsado por la Casa Rosada.

Desde el oficialismo aseguran que el acuerdo está “bastante encaminado”, aunque reconocen que persisten diferencias que deberán resolverse antes del tratamiento en el recinto. Para Bullrich, el objetivo es claro: llegar al debate con los votos necesarios y evitar un escenario de derrota parlamentaria.