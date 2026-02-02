Agenda caliente en el Congreso: reforma laboral, ley penal juvenil y el acuerdo con la UE

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 18 para afinar la estrategia en el Congreso con la que buscará defender los proyectos incluidos por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias convocadas para febrero.

El encuentro, convocado por el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni , se realizará en el Salón de Honor del Palacio Legislativo. Según fuentes del oficialismo, se espera una “muy buena convocatoria” de legisladores.

La hoja de ruta de las extraordinarias, que se extenderán hasta el 27 de febrero, estará marcada por el paquete de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas se destaca la reforma de “modernización” laboral, considerada el principal eje político del oficialismo durante el receso estival.

Ese proyecto, que ya cuenta con dictamen de mayoría desde diciembre, iniciará ahora su trámite en el Senado. Allí, la presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich , busca abrir el recinto el próximo 11 de febrero para avanzar con la media sanción.

Desde Unión por la Patria asumen que la iniciativa podría prosperar en el Senado y anticipan que, de concretarse su aprobación definitiva, recurrirán a la Justicia para frenar los efectos que consideran “regresivos” e “inconstitucionales”.

Otros temas que se debatirán en el Congreso

Otro de los proyectos que comenzará su tratamiento en la Cámara alta es la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Gobierno nacional y de las provincias con actividad minera.

Mientras tanto, los diputados oficialistas también deberán avanzar con el resto del temario de extraordinarias. Entre los puntos más sensibles figura la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad, una iniciativa que vuelve a generar fuertes controversias.

El proyecto ya fue debatido en siete reuniones de comisión durante 2024 y tuvo dos encuentros adicionales en marzo del año pasado, hasta alcanzar dictamen en mayo. Sin embargo, perdió centralidad en la agenda oficial hasta que Bullrich decidió reimpulsarlo en el arranque del año legislativo.

Fuentes parlamentarias señalaron que, aunque el Ejecutivo impulsa fijar la edad de imputabilidad en 13 años para delitos graves, el consenso que hoy se perfila en el Congreso se ubica en los 14 años.

La iniciativa oficial establece, además, que no podrá imponerse prisión perpetua a los menores y fija un tope máximo de 20 años de cárcel, aun cuando la escala penal sea superior por la concurrencia de varios delitos.

En Unión por la Patria, la postura predominante es de rechazo a una propuesta que califican de punitivista y “demagógica”, al considerar que intenta resolver con herramientas penales problemas estructurales vinculados a la desigualdad social. No obstante, algunos diputados peronistas, como el massista Ramiro Gutiérrez, se desmarcan de esa posición y plantean establecer la edad mínima punible en 14 años.

Discusión por el acuerdo comercial UE-Mercosur

La bancada que conduce Germán Martínez también se reunirá el miércoles para definir una estrategia de resistencia frente al avance del oficialismo, tanto en la reforma laboral como en la Ley Penal Juvenil. A ese menú se suma otro foco de tensión interna: el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Dentro del bloque opositor, una mayoría observa el acuerdo con buenos ojos, en particular como contrapeso al eje comercial con Estados Unidos que el presidente Javier Milei busca priorizar en política exterior. En ese sentido, el senador Jorge Capitanich sostuvo que el tratado abre oportunidades de expansión comercial, aunque advirtió sobre su impacto en sectores sensibles.

Desde una posición opuesta, el diputado y referente de Patria Grande Juan Grabois adelantó su rechazo de forma tajante: “Olvídense que vote el acuerdo con la U.E.”.

Más allá de estas diferencias, un legislador con peso en temas de política exterior explicó a la Agencia Noticias Argentinas que el texto del acuerdo aún debe ser autenticado por el cuerpo diplomático de Paraguay, país donde fue firmado el pasado 17 de enero, debido a que la versión en español presenta “errores” de redacción. Esa situación, añadieron, dificultaría que el tratado sea tratado dentro del período de sesiones extraordinarias, tal como pretende el Gobierno.