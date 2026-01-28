Patricia Bullrich retoma hoy las reuniones en el Senado para acelerar la reforma laboral

A cinco días de la reanudación de las sesiones extraordinarias del Congreso , la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , comenzará este miércoles las primeras reuniones del año con titulares de otras bancadas dialoguistas para acelerar las adhesiones sobre el tratamiento de la reforma laboral , un proyecto que el oficialismo pretende tener media sanción a mediados de febrero.

El contacto de la exministra con los legisladores será en formato virtual y se enmarca en la continuidad de otras conversaciones que mantuvo durante este martes con algunos referentes de la Cámara Alta.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas las reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para encontrarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

Si hubiera avances en ese diálogo en esas dos provincias, en la Casa Rosada contabilizan 10 gobernadores apoyando la iniciativa.

La intención de la Libertad Avanza es sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Sin embargo, este último proyecto podría quedar para marzo o abril. En los pasillos de Balcarce 50 reconocen que es un “debate largo y que difícilmente den los tiempos”.

En contrapartida, el bloque peronista lanzó este martes su propia reforma laboral, la cual buscará rivalizar con el texto del Gobierno intentando convencer a aquellos sectores que aún no confirmaron su adhesión al Ejecutivo.