Milei habilita el debate para bajar la edad de imputabilidad durante febrero en el Congreso

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes la inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario del período de sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas a partir del 2 de febrero de 2026. La decisión fue dispuesta mediante el Decreto 53/2026, publicado en la edición del 27 de enero del Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Según el artículo 1° del decreto, el objetivo de la medida es habilitar la “consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil” durante las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación. La norma se dictó en ejercicio de las atribuciones conferidas al Presidente por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, que establecen el procedimiento para la convocatoria y determinación del temario de dichas sesiones.

Baja de la edad de imputabilidad, al Congreso La inclusión del Régimen Penal Juvenil en la agenda parlamentaria ocurre en un contexto en el que distintos sectores políticos y sociales vienen solicitando un debate actualizado sobre la normativa aplicable a menores de edad involucrados en hechos delictivos, tras el salvaje crimen de Jeremías Monzón, muerto a puñaladas a manos de menores en Santa Fé. Actualmente, la legislación vigente en la materia se rige por un decreto-ley de la última dictadura militar, sancionado en 1980, que permanece en vigencia por falta de consenso en iniciativas posteriores.

Con esta incorporación, el Gobierno amplía el alcance del llamado a sesiones extraordinarias, que ya incluía el tratamiento de otras propuestas legislativas como la reforma laboral. El decreto fue remitido a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archivo, conforme lo establece el artículo 2° de la norma.

La convocatoria a sesiones extraordinarias permite al Poder Ejecutivo establecer un orden del día restringido, sobre el cual el Congreso puede abocarse exclusivamente durante el período determinado. La decisión de sumar el Régimen Penal Juvenil al temario abre la posibilidad de un debate legislativo que ha sido postergado en distintas oportunidades durante las últimas décadas.